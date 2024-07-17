Столтенберг назначил нового представителя НАТО в Украине: что о нем известно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о назначении Патрика Тернера старшим представителем в Украине. Свои обязанности в Киеве Тернер начнет выполнять в сентябре этого года.

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В качестве главы представительства Альянса в Украине, Тернер "будет действовать как координатор взаимодействия НАТО с украинскими властями в Киеве" и "будет координировать усилия Альянса". Также, как отметили в НАТО, он "предоставит Альянсу оценки и советы по ситуации в Украине".

"Патрик Тернер, как преданный государственный служащий, имеет значительный опыт достижения результатов. Я уверен, что он отлично выполнит эту важную роль, поскольку НАТО продолжает наращивать свою поддержку Украине", – отметил Столтенберг.

"Для меня большая честь быть назначенным на этот пост; с нетерпением жду возможности возглавить представительство НАТО и тесно сотрудничать с украинскими властями", – в свою очередь сказал Тернер.

Кто такой Патрик Тернер

Старший советник американской консалтинговой кампании "Группа Коэна", британец Патрик Тернер со своей семьей живет в штате Вирджиния, США. Помимо сотрудничества с "Группой Коэна", он является почетным научным сотрудником Центра анализа европейской политики.

Господин Тернер 38 лет работал в правительстве Великобритании, начиная с британского министерства обороны, куда он пришел в 1984 году. В правительстве Британии возглавлял группу разработчиков первой "Стратегии национальной безопасности" (создана и принята в 2008 году).

С 2018 года начал работу помощником генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования. Также возглавлял комитет НАТО по оборонной политике и планированию.

С 2015 по 2018 г. г-н Тернер как советник генсека НАТО консультировал руководителя Североатлантического Альянса по операциям и миссиям блока в Афганистане, Ираке и Косово.

До этого Тернер был заместителем посла Великобритании при НАТО, а еще раньше работал внештатным советником генсеков НАТО Манфреда Уорнера, Вилли Класса и Хавьера Соланы.

Среди должностей, которые господин Тернер занимал в правительстве Британии, есть несколько и специфических. В частности, он являлся руководителем команды, которая создавала "новые оборонные отношения между Великобританией и бывшим Советским Союзом". Также известно, что в качестве должностного лица он отвечало за ряд разведывательных операций.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша не будет сбивать российские ракеты, которыми атакуют Украину. Политика НАТО по участию в этой войне неизменна, но Йенс Столтенберг пообещал увеличение поддержки Украине в виде ПВО и F-16.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает возможность сбивания российских ракет, направляющихся в сторону Польши, пока они еще будут находиться в украинском воздушном пространстве. Это предложение было включено в соглашение о совместной обороне между двумя странами, подписанное во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву.