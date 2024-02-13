Стоимость проекта $82 млн: Израиль приступил к восстановлению кибуца, разрушенного боевиками ХАМАС 7 октября 2023 года. Фото

В кибуце Беэри (Израиль) приступили к расчистке руин района Ашлим. Он первым пострадавший от нападения террористической организации ХАМАС 7 октября 2023 года.

Об этом сообщает Times of Israel. Работы проводятся в сотрудничестве с Управлением Текума и министерством обороны.

Это решение станет одной из многих инициатив, предусмотренных общим комплексным планом, созданным для кибуца после разрушений, вызванных нападением.

"Управление Текума" было создано правительством Израиля в начале войны Израиля и ХАМАС по инициативе премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Мы строим и инвестируем в наши общества. На территории, прилегающей к сектору Газа, в начале войны мы создали "Управление Текума". Мы предоставили огромный бюджет для восстановления общин и для того, чтобы никто не остался забытым", – сказал Нетаньяху в заявлении, опубликованном офисом премьер-министра.

После атаки 7 октября большинство уцелевшего населения Беэри (около 900 человек) живет в отеле на Мертвом море. Цель проекта состоит в том, чтобы позволить им как можно скорее вернуться в безопасное жилье в кибуке.

"Мы участвуем не только в восстановлении городов, сельских общин, местных и региональных советов, но и в том, чтобы они процветали и преуспевали в течение поколений и превосходили то, что было", – добавил Нетаньяху.

План, стоимость которого составляет по меньшей мере 300 миллионов шекелей (82 миллиона долларов), предусматривает полный или частичный снос не менее 130 из 390 жилых домов в кибуке, где террористы ХАМАС убили по меньшей мере 97 мирных жителей.

Во вторник была запланирована серия работ по сносу, но прибывшие в Беэри еще в четверг бульдозеры уже убирают обломки в рамках плана реконструкции, который возглавляет "Управление Текума" для восстановления региона.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что для победы над группировкой ХАМАС войска страны вынуждены будут войти в город Рафах в секторе Газа на границе с Египтом.

В ответ президент Соединенных Штатов Джо Байден сказал Нетаньяху, что Израиль не должен проводить военную операцию против ХАМАС в Рафасе без реального плана защиты гражданского населения, заслуживающего доверия.

В свою очередь Каир пригрозил прекратить действие мирного договора с Израилем, если ЦАХАЛ войдет в Рафах. Там опасаются, что боевые действия могут вытолкнуть палестинцев на Синайский полуостров и привести к закрытию основного маршрута доставки помощи в Газу.

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