Египет пригрозил приостановить мирный договор, если Израиль войдет в город Рафах – AP

Каир пригрозил приостановить действие мирного договора с Израилем, если ЦАХАЛ войдет в город Рафах в секторе Газа на границе с Египтом. Там опасаются, что боевые действия могут вытолкнуть палестинцев на Синайский полуостров и привести к закрытию основного маршрута доставки помощи в Газу.

Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщило издание Associated Press. Договор о мире между Израилем и Египтом был подписан в 1979 году.

Угрозы египетских властей прозвучали после того, как премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что для победы над группировкой ХАМАС войска страны вынуждены будут войти в Рафах.

После начала наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа в этот город бежала почти половина населения анклава. Большинство палестинцев сейчас проживают там в палаточных лагерях и убежищах ООН около границы с Египтом.

Как пишет АР, Египет опасается массового притока палестинских беженцев, которым, возможно, никогда не будет разрешено вернуться. Кроме того, наземная операция в Рафахе может перекрыть один из немногих путей доставки продовольствия и медикаментов.

По данным журналистов, глава Штатов Джо Байден сказал Нетаньяху, что Израиль не должен проводить военную операцию против ХАМАС в Рафахе без "заслуживающего доверия и осуществимого" плана по защите гражданского населения. Также он потребовал "срочных и конкретных" шагов по усилению гуманитарной помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, в южной части Газы в городе Хан-Юнис, а также в центре и севере сектора продолжаются интенсивные бои между Армией обороны Израиля и боевиками ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по разным объектам террористов.

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