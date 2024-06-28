Старый и очень старый: снимут ли Байдена с выборов после дебатов

В США состоялось одно из ключевых событий предвыборной гонки – дебаты действующего президента США Джо Байдена и его главного оппонента и предшественника в кресле главы Штатов Дональда Трампа. О том, почему буквально сразу после завершения телевизионной дискуссии целый ряд американских политологов и журналистов заговорили о необходимости замены нынешнего хозяина Белого дома, читайте в материале OBOZ.UA.

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В телестудии СNN в Атланте 27 июня в 21:00 (в 4 утра 28 июня по Киеву) состоялся первый раунд предвыборных президентских дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа. Второй раунд, согласно договоренности, достигнутой еще в ноябре 2024 года, организует ABC News, мероприятие должно пройти 10 сентября. Впрочем, не исключено, что их не будет. Но обо всем по порядку.

Проверка кандидатов на адекватность

Надо отметить, что нынешние прения не вполне типичны. Обычно предвыборные дебаты проходят не раньше сентября. А этот первый раунд состоялся даже до формального выдвижения кандидатов своими партиями.

В этом есть логика: праймериз закончились очень рано, и президентская кампания идет сейчас полным ходом. Кроме того, все больше избирателей пользуются опцией раннего голосования по почте, а потому в сентябре-октябре много избирательных бюллетеней уже будет отправлено, и поздние дебаты не смогут повлиять на мнение большой части избирателей.

Дебаты на СNN проходили без участия зрителей, кандидатам было запрещено перебивать друг друга (в 2020 году Трамп делал это более десяти раз, явно пытаясь вывести из себя оппонента). Кроме того, кандидатам в президенты запретили пользоваться шпаргалками.

Накануне дебатов многие эксперты предполагали, что, скорее всего, это будет просто шоу: избиратели, в массе уже определившиеся с предпочтениями, будут смотреть, насколько адекватен Дональд Трамп и насколько бодр Джо Байден.

Впрочем, некоторые американские СМИ заранее допускали, что, если Байден провалится на дебатах, демократы должны будут заменить его другим кандидатом.

Байден все-таки проиграл

В начале дебатов Байден выглядел шатким, его голос был хриплым, а мысли подчас путались. Но по мере развития словесных баталий его голос становился все более четким. Впрочем, как известно, первое впечатление – наиболее устойчивое.

Одной из главных тем дебатов была российская агрессия в Украине. Трамп утверждал, что из-за "дурацких" решений Байдена Украина потеряла большое количество своих граждан. И заявил, что при нем Путин никогда бы не напал на Украину. Байден, в свою очередь, парировал, что он первый за сто лет президент США, при котором американские солдаты не погибают за пределами страны.

Трамп заявлял, что из-за политики Байдена мир приближается к третьей мировой войне. В ответ на это Байден заметил, что третья мировая война может начаться, если Россия возьмет Киев.

Были, безусловно, и другие темы: состояние экономики США, проблемы с мигрантами. При этом дебаты в основном сводились к взаимным обвинениям в неэффективности на высшей должности в Штатах.

А один из самых ярких моментов на президентских дебатах касался порнозвезды:

Байден – Трампу: "Ты занимался сексом с порнозвездой, пока твоя жена была беременна".

Трамп – Байдену: "У меня не было секса с порнозвездой. Это раз. Вообще, все это дело – фальсификация демократов".

Но так или иначе, по общему мнению, Байден проиграл дебаты. На CNN открыто говорят о том, что Байдена необходимо менять. И отмечают, что он проиграл в первые три минуты. Дальше впечатление у зрителей уже было сформировано.

По итогам дебатов 67% зрителей заявили, что Трамп их выиграл, показывают данные опроса CNN, проводившей дебаты. То, что они закончились победой Байдена, считает лишь 33% опрошенных. При этом до дебатов 55% ожидали, что Трамп выступит лучше оппонента. То есть он оказался убедительнее, чем ожидали зрители.

Упали и ставки Байдена на победу на выборах: за нынешнего президента сейчас дают чуть более 20%. На Трампа ставят почти 60%.

Ключевая проблема – возраст и состояние действующего президента США. Как отметила OBOZ.UA Ольга Трушина, руководитель экономической комиссии города Кларкс-Грин, Пенсильвания, которая поддерживает Байдена, это повлияет на дальнейшую гонку.

"Есть примерно 10% избирателей, которые не определились. Итоги дебатов, конечно, неприятные. Если бы Байден был младше хотя бы на пару лет, он, скорее всего, получил бы голоса этих избирателей", – говорит она.

Близкие к демократам СМИ также довольно критически оценивают итоги дебатов для Байдена.

"Я люблю Байдена, я работал на Байдена. Но это не то, что нам было нужно от Джо Байдена. Это просто больно для многих людей. У нас не просто паника – это боль от того, что мы увидели сегодня вечером", – сказал продемократический комментатор CNN Ван Джонс.

Уступит ли Байден?

Корреспондентка Fox News Джеки Хейнрих заявляет со ссылкой на источник в Демократической партии, что там "все в ужасе", считают, что Байден "должен уйти", но нет способа заменить его без согласия самого Байдена.

Сам Джо Байден, похоже, не очень понимает проблему, возникшую из-за своего неудачного выступления на дебатах против Трампа. "Я думаю, мы хорошо справились", – сказал он. Кроме того, по его словам, "трудно вести дебаты со лжецом". "The New York Times отметила, что Трамп соврал 26 раз", – сказал Байден.

Стоит отметить, что значительная часть избирателей, которые готовы голосовать за Байдена, настроены решительно против Трампа. И это не изменят даже проигранные дебаты. Другое дело, что для победы этого может не хватить.

"Все уже давно определились, за кого они будут голосовать. Кто был за Трампа – тот и будет. Кто был за Байдена – соответственно. Для меня будущие выборы – это будут просто выборы против Трампа. Хочу подчеркнуть: я не за Байдена, я против Трампа. И если Байден проиграет, то выиграет Трамп. Будет ли другой кандидат? Возможно", – отметил в комментарии OBOZ.UA Денис Иванов, программист, проживающий сейчас в Нью-Джерси.

"Трамп на дебатах выглядел лучше, чем Байден, и внешне тоже. Но это не значит, что с его стороны это большая победа. Выглядеть лучше – это для молодых красавиц: наряд, макияж и так далее. А тут два старика. Мощных, но все-таки старика. Не умерли – и то уже хорошо. В целом дебаты прошли где-то на троечку. Хотя насчет Украины они оба выступили нормально. Но я не думаю, что дебаты как-то повлияют на выборы", – отметил в комментарии OBOZ.UA Виктор Небоженко.

Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат в президенты, начнется 19 августа. И чтобы кандидатом от партии стал кто-то другой, нужно, чтобы сам Байден отказался от выдвижения. Насильно его менять не будут.

Тем не менее уже сейчас называют фамилии тех, кто теоретически может заменить действующего главу государства. В частности, еще в мае возможной заменой Байдену называли Мишель Обаму, жену экс-президента Барака Обамы. К середине августа станет окончательно понятно, произойдет ли замена.