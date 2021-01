Стамбул впервые за несколько лет замело снегом. Фото и видео

Стамбул за минувшие выходные засыпало снегом, которого не было последние несколько лет.

Снегопад начался в субботу вечером, 16 января, и с перерывами продолжался до понедельника, 19 числа, пишет Daily Sabah (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Непогода привела к аннулированию десятков рейсов в аэропортах города и остановке судов через Босфор. Также в понедельник на несколько часов было остановлено движение транспорта на дорогах Стамбула, власти задействовали более 7 тысяч человек и более 1,3 тысячи единиц техники, чтобы расчистить улицы.

Жители города, несмотря на действие комендантского часа из-за COVID-19, выходили на улицы и фотографировались.

Такие интенсивные осадки стали хорошей новостью для города, который страдал в этом году от засухи. Уровень воды в водохранилищах поднялся с 20 до 30%.

▶️ Snow blanketed most of the Turkish city of Istanbul, Monday, creating havoc on the roads and stalling traffic in some areas.



👉 Winter Weather Hits Parts of Europe, From Poland to Turkeyhttps://t.co/wXlOGxt6mO pic.twitter.com/5KhMMDRgcN — The Voice of America (@VOANews) January 18, 2021

As we saw some snow here in Istanbul this morning, take a look at some of the beautiful winter scenery across Turkey 🇹🇷 pic.twitter.com/EVUDqS751j — Rachael Ruble (@RachaelRuble) January 17, 2021

In fact, the Western Black Sea region is the most precipitation area in Turkey. I know when it snows more than that 🤗❄ pic.twitter.com/6AQX0HQDDn — Fulya -Turkey 🇹🇷 (@fulyauludag) January 18, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Мадриде выпал самый сильный за последние 50 лет снегопад, который парализовал жизнь города.