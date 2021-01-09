Мадрид накрыл сильнейший снегопад за последние 50 лет, есть погибшие. Фото и видео

В Мадриде (Испания) выпал самый сильный за последние 50 лет снегопад – непогода практически парализовала жизнь города.

Как пишет El Pais, всего снегопад ожидается в 36 испанских провинциях из 50, в частности уже пострадали 10 провинций (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца).

Как сообщил на пресс-конференции в субботу, 9 января, министр внутренних дел королевства Фернандо Гранде-Марласка, погибли три человека. Один из них бездомный, умерший из-за переохлаждения, другая – женщина, застрявшая в машине, которую смыло в реку. Министр заявил, что речь идет "о самой сильной буре за последние 50 лет".

Для помощи населению привлекли военное подразделение по реагированию на чрезвычайные происшествия. Утром 9 января войска расчищали дороги, чтобы спасти водителей, которые застряли из-за непогоды. Эвакуировали 112 автомобилей. Кроме того, в различных провинциях на дорогах застряли тысячи дальнобойщиков.

Из-за плохой видимости и состояния взлетно-посадочных полос была приостановлена работа международного аэропорта Мадрид-Барахас – в частности, было отменено 27 рейсов. Государственное управление аэропортов (AENA) сообщило, что из соображений безопасности работа Барахаса также приостанавливается.

Жителей Мадрида призвали воздержаться от использования личного транспорта. По данным местных СМИ, десятки водителей были вынуждены провести ночь в своих автомобилях на занесенных снегом дорогах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нью Йорке (США) 17 декабря, произошел самый большой снегопад, который случался в городе за последние четыре года.