Стало известно, сколько европейцев поддерживают присоединение Украины к ЕС в ближайшие годы: результаты соцопроса

Большинство европейцев (65%) поддерживают вступление Украины в Европейский Союз в ближайшие несколько лет. Социологи считают, что большинство жителей ЕС "решительно и единодушно отреагировали на агрессивную войну России".

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Об этом сообщается в отчете независимого Фонда Бертельсмана (Bertelsmann Stiftung), опубликованном 22 марта 2023 года. Эксперты провели опрос общественного мнения касательно Украины и украинско-российской войны в четвертый раз с начала полномасштабного вторжения.

Респондентами стали около 13 000 европейцев. Статистика впервые была представлена на ежегодной пресс-конференции в Гютерсло.

Результаты социологического опроса показали следующее:

– 65% за то, чтобы Украина стала новым членом ЕС в ближайшие годы;

– 67% за то, чтобы Европа получила больше независимости от российских энергоносителей, даже если это приведет к дальнейшему росту цен;

– 61% выступают за то, чтобы ЕС помогал Украине поставками оружия в борьбе с оккупантами.

Генеральный директор Bertelsmann Stiftung Ральф Хек отметил, что это указывает на сплоченность Европы, что дает политикам "много места для маневра".

"Перед ЕС стоят гигантские задачи: он должен политически утвердиться в многополярном мире в долгосрочной перспективе и внутренне реформироваться. Если Европе удастся сохранить свое нынешнее единство, это именно та сила, которая нужна ЕС в будущем", – сказал гендиректор организации.

По его мнению, "нынешний кризис, каким бы драматичным он ни был, – это возможность для настоящего поворотного момента в Европе".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В начале марта в Украину приезжала глава Европейского парламента Роберта Метсола. Она сказала, что будущее нашего государства – в ЕС.

– Согласно соцопросу, большинство жителей Украины (82%) считает, что будущее страны как преуспевающей и свободной зависит от того, станет ли она членом Европейского Союза (в т. ч. полностью соглашаются – 50%). Не согласны с этим утверждением – 14%.

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