Сколько украинцев считают, что будущее Украины зависит от членства в ЕС: результаты опроса

Большинство жителей Украины (82%) считает, что будущее нашей страны как преуспевающей и свободной зависит от того, станет ли она членом Европейского Союза (в т.ч. полностью соглашаются – 50%). Не согласны с этим утверждением – 14%.

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Соответствующие результаты соцопроса получил Киевский международный институт социологии (КМИС). Исследование проводилось с 14 февраля по 6 марта-2023.

Эксперты указали на то, что с началом большой войны поддержка европейской интеграции среди украинцев в целом сильно выросла и в значительной степени сгладила региональные отличия. По состоянию на январь 2022 года 92% украинцев хотели, чтобы государство присоединилось к ЕС.

Новое исследование показало, что люди видят зависимость будущего страны от того, вступит она в Евросоюз или нет.

"Во всех регионах Украины абсолютное большинство населения считает, что будущее процветание Украины зависит от вступления в ЕС", – отметили в КМИС. В частности, среди жителей востока и юга таких респондентов 78% и 81% (против соответственно 17% и 14%).

Кроме того, 81% украинцев ответил, что сотрудничество Украины и Запада в отражении российской агрессии – это "win-win" ситуация, когда в выигрыше и Киев, и европейские столицы. Из них 45% считают, что Украина и Запад выигрывают в равной степени, 29% – что преимущественно это выигрыш для Украины, но есть выигрыш и для Запада. Остальные 7% видят для западных стран еще больше выгоды, чем для Украины.

Всего лишь 9% считают, что это сотрудничество только в интересах Украины и 4% – что только в интересах Запада.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавнее социологическое исследование показало, что в Украине 64% жителей выступают за попытку военного освобождения Крыма, даже если это создаст риск более продолжительной войны и уменьшения поддержки Запада. Если же деоккупированы и надежно защищены будут все территории, включая Донбасс, но кроме нашего полуострова, то 24% украинцев согласятся на такой сценарий.

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