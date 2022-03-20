Стало известно, приедет ли Байден в Украину и какова цель его поездки в Европу

Запланированный на следующей неделе визит в Европу президента США Джо Байдена сосредоточен на сплочении мира в поддержку Украины. Однако в нашу страну американский лидер не приедет.

Об этом сообщила представитель Белого Дома Джен Псаки в Twitter. По ее словам, дополнительные подробности будут сообщены позже.

"Поездка будет сосредоточена на продолжении сплочения мира в поддержку украинского народа и против вторжения президента Путина в Украину, но визит в Украину не планируется", – сообщила представитель Белого дома.

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Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что поездка Байдена, посвященная войне в Украине и призванная успокоить союзников Америки в регионе, еще не спланирована до конца.

"Один из наших источников сказал, что Брюссель, где находятся штаб-квартиры НАТО и Европейского союза, рассматривается как возможное место для визита Байдена", – сообщало издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, Байден назвал Путина "смертоносным диктатором и чистым головорезом". Такую оценку президенту РФ, развязавшему войну в Украине, президент США дал во время выступления в Капитолии после онлайн-переговоров с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

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