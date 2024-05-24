Стали известны даты и место проведения саммита НАТО в 2025 году

Саммит Североатлантического альянса летом 2025 года состоится в Гааге, Нидерланды. Он пройдет в период с 24 по 26 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Североатлантического альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что встреча состоится в конференц-центре Всемирного форума в Гааге с 24 по 26 июня 2025 года.

"Мы благодарны Нидерландам за то, что они согласились впервые принять у себя эту встречу", – сказал он.

Столтенберг отметил, что во время саммита лидеры стран-членов примут решение о дальнейшей адаптации и укреплении Альянса в изменяющейся среде безопасности.

Министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брейнс Слот и мэр Гааги Ян ван Занен также подтвердили дату и место проведения саммита НАТО.

Стоит отметить, что саммит НАТО в 2024 году состоится в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Напомним, на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, запланированном с 9 по 11 июля 2024 года, Украина не получит приглашение стать членом НАТО, считают в США. Однако в нашей стране "будет продемонстрирована существенная поддержка" на этом пути.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что Россия будет угрозой для Североатлантического альянса даже после окончания войны в Украине.

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