"Будет существенная демонстрация поддержки": в США сказали, получит ли Украина приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне

На саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, запланированном с 9 по 11 июля 2024 года, Украина не получит приглашения стать членом НАТО, считают в США. Однако нашей стране "будет продемонстрирована существенная поддержка" на этом пути.

Об ожиданиях от мероприятия высказался Джеймс О'Брайен, помощник государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по делам Европы и Евразии. В пятницу, 24 мая, он выступил на онлайн-брифинге.

"Мы не ожидаем, что Украина получит приглашение присоединиться к НАТО, но мы думаем, что будет существенная демонстрация поддержки Украины – в то время как она прилагает усилия, чтобы победить в войне", – заявил чиновник.

Альянс, по его словам, последовательно поддерживает развитие Вооруженных сил Украины и реформы, необходимые для присоединения Украины к ЕС и в будущем – к НАТО.

Ранее госсек США Энтони Блинкен обещал, что на саммите в Вашингтоне будут сделаны "ощутимые" шаги для того, чтобы приблизить Киев к альянсу.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что Россия будет угрозой для Североатлантического альянса даже после окончания войны в Украине.

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