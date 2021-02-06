1. На российский гимн заявили свои права две американские компании: Агентство Гарри Фокса (The Harry Fox Agency ) и студия звукозаписи Broadcast Music Inc.

Я сначала подумала, что русские слизали мелодию у американцев, еще тогда, что, собственно, не удивляет. По большому счету СССР без американцев не прожил бы и до 1991 года, так что авторские права на российский гимн тоже не удивили бы. Дело до сих пор запутанное (я не знаток правил работы YouTube), но американцы не дают россиянам размещать гимн без разрешения. А у россиян подгорает).

2. Дела Зеленского против Порошенко и Байдена, по словам адвокатов, уже закрыли. И не говорите, что Байден слишком стар и путает имена членов своей семьи. Как-то все тронулось с места в ускоренном темпе, вам не кажется?

Теперь хотелось бы увидеть бумеранг, чтобы долетел до инициаторов фальшивых дел и так долбанул, чтобы ускорения хватило до Камчатки.

3. Вице-премьер Резников: "Россияне, переселившиеся на территорию Крыма после его аннексии РФ, будут иметь свободный выбор: остаться на полуострове или вернуться на свою историческую родину..."

Отец когда-то еще в 80-х махнул в Крым. Рассказывает, что тогда они нашли жилье в частном секторе. Хозяева оказались с Рязани. Вы представляете, что значит давать им возможность остаться? Рязань с момента 80-х так Рязанью в Крыму и осталась, что мы и увидели на фейковом "референдуме".

4. У Ирана есть три подводные лодки российского производства. И все три сломались. Что стало причиной их выхода из строя – пока не ясно. Но так ломаться, оптом, надо еще постараться. Американцы, заявившие об этом инциденте, вряд ли удивляются.

5. "Иногда так грубо это все на телеканалах подается, ну, просто нехорошо… Есть же предел. Так как его (президента) поливают, ни в одной стране такого нет. Мне так кажется, может быть, я ошибаюсь… Одна грязь льется" - говорит папа Владимира Зеленского.

Если называть основной причиной закрытия антиукраинскую пропаганду и деятельность, то как-то не клеится. Эта пропаганда была и в 2019-м году, и в 2020-м. А увидели ее только сейчас, получается.

А тот самый опальный Тарас Козак, на которого были оформлены информационные помойки, выложился на дополнительную охрану – почти 177 тыс гривен. Я не знаю, кому он нужен, чтобы он так боялся, но роль у него никчемная. Всем нужен Медведчук, вот эта цель.

6. Россия. Посмотрела, как их бьют. Они в свою очередь видели в 2014-м, как в нас стреляют на Майдане. И не постеснялись добить нас войной на Донбассе. Когда пишут про то, что где-то выходить сложнее, потому что силовики звери – то откуда же взялись эти силовики? Вот два примера: они звереют там, где есть несменяемость власти. Россия и Беларусь. Поэтому беркутовцы правильно поехали в Москву, там бить можно будет еще годами, десятилетиями. Работой они будут обеспечены.

И еще вопрос: почему Немцова убили, Ходорковский отсидел более 10 лет, неугодных тихо выталкивают из окон, травят Новичком, а Навальному дали несчастные три года, из которых ему уже скостили срок, который он отсидел под домашним арестом?

Я чувствую огромный фарс, на который ведутся очень многие. И не могу избавиться от этого ощущения.

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