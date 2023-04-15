США заключили контракт на $215 млн для ускорения поставок Javelin, Stinger и управляемых ракет GMLRS – Пентагон

Министерство обороны США выделило финансовые ресурсы на модернизацию производственных мощностей, с целью ускорения выпуска и поставок двигателей для противотанковых ракетных комплексов Javelin и портативных зенитных ракетных комплексов Stinger. Подписанный контракт с производителем ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne предусматривает вложения в размере 215,6 млн долларов.

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Об этом сообщается в заявлении Пентагона. Деньги выделяются на основании Закона о дополнительных ассигнованиях для Украины.

В рамках Закона о дополнительных ассигнованиях для Украины Министерство обороны США подписало соглашение на сумму 215,6 млн долларов с компанией Aerojet Rocketdyne на расширение и модернизацию производственных мощностей для изготовления ракетных двигателей.

Соглашение о модернизации производственных мощностей было заключено профильным управлением Министерства обороны США. В рамках этого соглашения предприятия Aerojet в штатах Арканзас, Алабама и Вирджиния будут модернизированы.

Эти предприятия занимаются производством сложных ракетных двигателей, которые используются в ракетах, системах ПРО, космических ракетах-носителях и спутниках – как в оборонных, так и в коммерческих целях.

"Средства будут направлены на модернизацию производственных процессов на предприятиях компании, консолидацию производственных линий, закупку оборудования, создание систем обработки данных и увеличение скорости производства и поставок Javelin, Stinger и управляемых ракет GMLRS", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL,прошлой весной власти США одобрили программу продажи оружия Украине по ленд-лизу, однако эти поставки до сих пор не начались. Это объясняют тем, что у Киева и без того есть двухпартийная поддержка, а Конгресс постоянно выделяет средства для пакетов помощи.

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