Согласно информации, Космические силы США планируют запустить этим летом группу спутников, предназначенных для отслеживания китайских и российских космических аппаратов. Целью этой миссии является наблюдение за активностью и поведением указанных космических объектов.

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Об этом сообщает агентство Bloomberg. Эти спутники могут вывести из строя или повредить орбитальные объекты.

Silent Barker является новой системой, которая будет дополнять существующие наземные датчики и спутники на низкой околоземной орбите. Планируется размещение спутников на высоте около 35 400 километров над поверхностью Земли, и они будут двигаться с такой же скоростью, как и объекты на геосинхронной орбите.

Эта система будет предоставлять дополнительные данные и информацию о космической активности, что позволит более полно отслеживать и контролировать космические объекты.

"Эта способность обеспечивает индикацию и предупреждение об угрозах против ценных американских систем, а также обеспечит возможности для поиска, обнаружения и отслеживания объектов из космоса с целью своевременного обнаружения угрозы", – говорится в заявлении Космических сил, разрабатываемых спутниками совместно с Национальным офисом рекогностирование.

Запуск Silent Barker планируется осуществить с использованием ракеты-носителя Atlas V, разработанной United Launch Alliance, совместным предприятием Boeing Co. и Lockheed Martin. Дата запуска будет объявлена через 30 дней на страницах Facebook и Twitter.

Silent Barker создана в ответ на разработки Китая и России, направленные на создание систем, способных атаковать и уничтожать космические спутники. Эта система предназначена для усиления возможностей отслеживания и контроля космической активности, обеспечивая более надежную защиту и безопасность орбитальных объектов.

Согласно заявлению Сары Минейро, бывшего ведущего сотрудника стратегического подкомитета Комитета Палаты представителей по вооруженным силам, ответственного за контроль космических программ, новая группа спутников значительно увеличит способность Космических сил отслеживать спутники противника на орбите, особенно те, которые могут маневрировать вокруг или приближаться к нашим собственным спутникам.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иран планирует запустить в космос два отечественных спутника Kowsar и Hodhod в декабре 2023 года. Это произойдет в сотрудничестве с государством-агрессором Российской Федерацией.

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