США высадили десант в Эстонии в рамках крупнейших за 25 лет учений. Видео

В ночь на 8 мая в Эстонии после длительного перелета из Форт-Брэгга, Северная Каролина, высадился большой контингент американских десантников.

Военных доставили на самолетах прямо из баз в США. Десантирование прошло в рамках крупнейших за последние 25 лет учений Swift Response, передает armytimes (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

В общей сложности в Эстонию из Северной Каролины прибыли более 700 военнослужащих 82-й дивизии ВДВ США.

Также с воздуха были сброшены боевая техника и снаряжение. Транспортные самолеты совершили эту операцию ночью в условиях, максимально приближенных к боевым. За десантированием следила прибывшая в Нурмси президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Отметим, маневры Swift Response проводятся в рамках серии учений Defender Europe – это самые большие маневры армии США за последние 25 лет. Они охватывают 16 европейских стран, в них участвует 28 000 военных. Кроме Эстонии, учебные десантирования также состоятся в Болгарии и Румынии.

Обучение Swift Response нацелены на отработку обороны Эстонии в условиях потенциальной кризисной ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 мая в Албании стартовали многонациональные военные учения Defender Europe 21 под руководством США.