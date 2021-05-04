Крупнейшие военные учения 27 стран стартовали в Албании. Фото

Во вторник, 4 мая, стартовали многонациональные военные учения Defender Europe 21 под руководством США стартовали в Албании.

Они продлятся до июня и станут крупнейшими военными учениями в Юго-Восточной Европе по расширению военного сотрудничества, разработанными для повышения стратегической и оперативной готовности и взаимодействия между США, НАТО, их союзниками и партнерами, пишет Еxit news.

Defender Europe 21 проводится с 1995 года. Подготовка к ним в Албании продолжается последние три месяца.

Учения будут проводиться более чем в десятке стран, в них примут участие 27 государств под руководством США. Всего на учения было развернуто более 28 тысяч военнослужащих. Сферы обучения будут включать Албанию, Балканы, Прибалтику, Черное море и Африку.

Тем временем в Албанию прибыли тысячи солдат и военной техники, а также высшие генералы из США и союзных стран. Только из США шесть тысяч военнослужащих прибыли на шесть военных баз в Албании.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, инженерно-саперные подразделения Вооруженных сил Украины провели масштабные учения при поддержке артиллерии и армейской авиации вблизи с временно оккупированным Крымом.