США вынуждены отложить производство ракет для Patriot в Японии – Reuters

Соединенные Штаты планировали увеличить производство ракет для систем ПВО Patriot примерно с 500 до 750 в год за счет японского производства. Однако этот план задерживается, потому что японским уродникам не хватает важных деталей.

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Как сообщает Reuters, проблема в компонентах самонаведения, которые производит Boeing. Каждый такой компонент стоит около 4 млн долларов, и Lockheed Martin, главный подрядчик Boeing по производству ракет, не успевает с их производством.

В частности, в Пентагоне рассчитывали на японское Mitsubishi Heavy Industries. Там уже производится около 30 ракет Patriot ежегодно. Японские оружейники готовы производить больше. Однако американский Boeing пока не в состоянии производить еще больше компонентов самонаведения.

В прошлом году Boeing начала строить в США новый завод. Благодаря этому можно увеличить производство требуемых компонентов на 30%. Но дополнительные мощности заработают не раньше 2027 года.

"Может пройти несколько лет, прежде чем Mitsubishi Heavy Industries сможет увеличить выпуск ракет", – цитирует издание японские источники в правительстве.

Даже если достаточно компонентов самонаведения, для расширения производства ракет PAC-3 в Японии Mitsubishi Heavy Industries также потребуется наращивать производственные мощности. Правительство Японии заявило, что предложит финансовую помощь оборонным компаниям, желающим расширить производство. Однако эти субсидии относятся только к предприятиям, которые работают исключительно на армию Японии, а не на экспорт.

Министры иностранных дел и обороны Японии и Соединенных Штатов намерены встретиться в Токио в этом месяце для переговоров прежде всего по поводу поисков решений по вышеуказанным вопросам.

Как сообщал OBOZ.UA, после встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом, последний объявил о предоставлении нового пакета помощи Украине. В частности, он будет содержать еще одну систему ПВО Patriot.

Тем временем правительство Швейцарии заказало у Соединенных Штатов дополнительные управляемые ракеты PAC-3 MSE для систем Patriot на 300 миллионов франков. Срок выполнения соглашения уже подошел, однако США отложили поставки Швейцарии ракет, ведь они планируют поставлять указанные ракеты в первую очередь в Украину.

Приоритетные поставки Украине боеприпасов для систем Patriot и NASAMS будут означать ускоренное получение ракет, необходимых для защиты украинской инфраструктуры от атак России. Страна-агрессор стремится уничтожить ее до зимы, заявили в Пентагоне.

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