США ввели визовые санкции против чиновников режима Лукашенко: появились подробности

Государственный департамент США ввел визовые ограничения в отношении ряда белорусских чиновников. Они были замешаны в скандале с участницей Олимпиады в Токио Кристиной Тимановской.

Об этом сообщается на сайте Госдепа. Санкции были введены в рамках "запрета имени Хашогги" – инструмента для противодействия транснациональным репрессиям, учрежденного в 2021 году.

"Соединенные Штаты приветствуют усилия Белорусского фонда спортивной солидарности по поддержке и защите прав спортсменов в условиях жесткого подавления со стороны режима Лукашенко и продолжающихся репрессий в отношении белорусов внутри страны и за ее пределами. Мы солидарны с Тимановской и всеми другими людьми, которые столкнулись с попытками режима заставить замолчать критиков", – говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

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Он подтвердил, что США по-прежнему поддерживают народ Беларуси, призвав режим Александра Лукашенко прекратить репрессии, освободить политзаключенных, начать диалог с демократической оппозицией и гражданским обществом и провести свободные и честные выборы под международным наблюдением.

"Мы продолжим работать с международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности виновных в репрессиях и нарушениях прав человека в Беларуси", – подчеркнул Блинкен.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24-летняя легкоатлетка из БеларусиКристина Тимановская раскритиковала руководство национальной олимпийской сборной, а затем власти страны усомнились в ее "эмоционально-психологическом состоянии" и хотели насильно вывезти спортсменку из Токио.

В аэропорту девушка обратилась за помощью к полицейским, сказав, что боится возвращаться на родину. В итоге Тимановская вылетела в Польшу "из соображений безопасности".

На YouTube была опубликована запись разговора Тимановской с главным тренером сборной Беларуси по легкой атлетике Юрием Моисевичем и начальником национальной команды в этом виде спорта Артуром Шумаком. Они пытались убедить бегунью вернуться на родину.

Ранее Лукашенко пригрозил всем спортсменам, что они должны вернуться с Олимпийских игр с медалями.