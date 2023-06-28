США ввели санкции против четырех африканских компаний, связанных с ППК 'Вагнер'

Министерство финансов США во вторник, 27 июня, объявило о введении санкций против четырех компаний – Midas Resources SARLU, Diamville, Industrial Resources General Trading, ООО "ДМ" и одного юридического лица – Андрея Иванова, связанных с частной военной компанией "Вагнер" и ее основателем и предводителем Евгением Пригожиным. Под ограничения попали компании в Центральноафриканской Республике, Объединенных Арабских Эмиратах и России.

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Об этом говорится в официальном сообщении Минфина США. Эти четыре компании принимали участие в незаконных операциях с золотом для финансирования ППК "Вагнер" на расширение ее вооруженных сил, в том числе в Украине и Африке. А юридическое лицо занимало центральное место в деятельности подразделений "вагнеровцев" в Мали.

Следовательно, санкции введены против:

Midas Resources SARLU – горнодобывающая компания в ЦАР, аффилированная с Евгением Пригожиным. Компания за счет прибыли из продажи добытого золота финансирует деятельность "вагнеровцев" как в стране, так и за ее пределами.

Diamville – еще одна южноафриканская компания. Она в 2022 году участвовала в схеме продажи золота, которая предусматривала его конвертацию в доллары США, которые планировалось вывести после введения санкций Соединенными Штатами против нескольких российских финансовых учреждений.

Industrial Resources General Trading – дубайский дистрибьютор, который оказывал финансовую поддержку Пригожину через его деловые отношения с Diamville. Компания Industrial Resources также участвовала в упомянутой схеме продажи золота и помогала с переводом наличных денег в Россию.

ООО "ДМ" – российская фирма, которая также участвовала в упомянутой незаконной схеме продажи золота.

Также санкции ввели против гражданина России Андрея Иванова – руководителя группы компаний "Вагнер", который весной 2023 года тесно сотрудничал с компанией Пригожина Africa Politology и чиновниками правительства Мали над соглашениями по продаже оружия, с горнодобывающими компаниями и другой деятельности группы "Вагнер" в Мали.

"ПВК "Вагнер" финансирует свои жестокие операции частично путем эксплуатации природных ресурсов в таких странах, как Центральноафриканская Республика и Мали. Соединенные Штаты будут продолжать нацеливаться на потоки доходов группы компаний Вагнера, чтобы уменьшить ее экспансию и насилие в Африке, Украине и любом другом месте", – говорится в официальном заявлении Минфина США.

Как сообщал OBOZREVATEL, в администрации американского президента Джо Байдена заявили, что будут продолжать оказывать санкционное давление на ЧВК "Вагнер". В Вашингтоне намерены окончательно лишить группировку наемников возможности сеять по всему миру хаос и насилие.

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