США впервые в истории могут ввести санкции против батальона ЦАХАЛ: в чем причина

Государственный департамент США рассматривает возможность введение санкций против одного из батальонов Армии обороны Израиля "Нецах Иегуда". Причина якобы в нарушении прав палестинцев на Западном Берегу реки Иордан, который контролируют военные.

Об этом сообщило издание Axios с ссылкой на источники. Государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен отметил, что решение уже принято на основе расследования и о нем официально объявят позже.

Возможное введение санкций против батальона "Нецах Иегуда" и других подпадает под так называемый "закон Лихи" 1997 года, который запрещает иностранным военным подразделениям, обвиняемым в нарушениях прав человека, получать помощь или обучение от Вашингтона.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал вероятные санкции в отношении подразделения ЦАХАЛ "верхом абсурда и морального унижения". Он заявил на своей странице в Facebook, что будет бороться против введения санкций в отношении любых израильских военных подразделений.

Это первый случай, когда главный союзник Израиля США может ввести санкции против подразделения ЦАХАЛ.

Как пишет Axios, решение о санкциях принято на основании расследования деятельности батальона специальной комиссией Госдепа. Разбирательство началось в конце 2022 года после сообщений о причастности военнослужащих "Нецух Иегуда" к актам насилия по отношению к палестинцам.

Все предполагаемые нарушения имели место до нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Батальон "Нецах Иегуда" был сформирован в 1999 году, он представляет собой состоящее исключительно из мужчин специальное подразделение, в котором служат ультраортодоксальные евреи.

Как сообщал OBOZ.UA, военные Израиля убили сразу троих сыновей лидера ХАМАС Исмаила Хании во время авиаудара в секторе Газа. Удар был нанесен по авто.