США возобновят продажу Саудовской Аравии наступательного вооружения: что об этом известно

В администрации американского президента Джо Байдена, вероятно, приняли решение отменить запрет на продажу наступательного вооружения Саудовской Аравии, который был введен в 2021 году из-за методов ведения войны против Йемена. Продажи могут возобновиться на следующей неделе.

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Об этом в пятницу, 9 августа, сообщило издание Reuters со ссылкой на собственные источники. Собеседник журналистов отметил, что Саудовская Аравия выполнила свою часть соглашения, поэтому Вашингтон готов выполнить свою.

"Саудиты выполнили свою часть соглашения, поэтому мы готовы выполнить свою, восстановив обычный процесс для этих запросов, то есть через надлежащее сообщение и обсуждение Конгрессом", – сказал источник Reuters.

Согласно американскому законодательству, крупные международные соглашения о продаже оружия должны быть рассмотрены членами Конгресса до окончательного решения.

Почему США запретили продажу оружия Саудовской Аравии

Белый дом запретил поставлять Саудовской Аравии наступательное вооружение в 2021 году. Вашингтон потребовал от страны изменить стратегию в войне против хуситов в Йемене. Причиной стала кампания, в результате которой погибло большое количество гражданского населения.

Войну в Йемене считают одной из нескольких прокси-битв между Ираном и Саудовской Аравией. Хуситы вытеснили поддерживаемое саудовцами правительство из Саны в конце 2014 года и с 2015 года воюют против военного альянса во главе с Саудовской Аравией.

В контексте регулярных атак йеменских хуситов по гражданским судам в Красном море и ввиду нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года позиция США по продаже вооружения Саудовской Аравии изменилась.

"Мы отмечаем положительные шаги, предпринятые в течение прошлых трех лет министерством обороны Саудовской Аравии, направленные на уменьшения нанесенного гражданским ущерба, в том числе благодаря советнику и инструкторам из США", – пояснили Reuters в Госдепе.

Как сообщал OBOZ.UA, США намерены выделить Израилю 3,5 миллиарда долларов на покупку американского оружия и военного оборудования. Это может произойти на фоне того, как мир ожидает атаку Ирана против Израиля, а напряженность на Ближнем Востоке растет.

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