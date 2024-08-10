Из-за иранской угрозы США предоставят Израилю $3,5 млрд на закупку американского оружия – CNN

Соединенные Штаты Америки намерены выделить Израилю 3,5 миллиарда долларов на покупку американского оружия и военного оборудования. Это может произойти на фоне того, как мир ждет атаки Ирана против Израиля, а напряженность на Ближнем Востоке растет.

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Об этом пишет CNN, ссылаясь на осведомленных чиновников. Речь идет о средствах, предусмотренных в законопроекте о дополнительном финансировании Израиля на 14,1 миллиарда долларов – его Конгресс США принял еще в апреле.

"Финансирование – это, по сути, средства, которые Израиль может использовать для закупки передовых систем вооружения и другого оборудования у США через программу внешнего военного финансирования", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Израиль не получит оружие американского производства на сумму 3,5 млрд долларов немедленно. Финансирование направлено на то, чтобы Израиль мог закупить системы, которые сейчас строятся и, скорее всего, не будут поставлены в течение нескольких лет.

В то же время, дополнительное финансирование также предусматривает выделение миллиардов долларов на оборудование, которое Пентагон может извлечь из собственных запасов и отправить в Израиль в сжатые сроки.

Ранее США перебросили около дюжины своих истребителей F/A-18 на базу на Ближнем Востоке. Это произошло в рамках усилий Пентагона помочь защитить Израиль от возможных нападений со стороны Ирана и "Хезболлы".

Как сообщал OBOZ.UA, Государственный департамент Соединенных Штатов Америки предостерег Иран от нападения на Израиль, что повлечет за собой эскалацию на Ближнем Востоке. В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что это не в интересах ни одной стороны.

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