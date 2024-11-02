США внимательно отследили сотрудничество между РФ и Китаем в Арктике и заметили 'тревожные сигналы' – посол

Сотрудничество России и Китая в Арктике, в том числе военное, привлекло внимание США. Его "частота и сложность" стали для Америки "тревожными сигналами".

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Об этом заявил Майкл Сфрага – американский геолог и с октября 2024 года посол США по особым поручениям в Арктике. В Reuters указали: Российская Федерация и Соединенные Штаты входят в число восьми стран с территорией в Арктике. Китай называет себя "приарктическим" государством и хочет создать судоходный маршрут "Полярный шелковый путь", поскольку полярный ледяной покров отступает из-за глобального потепления.

"Тот факт, что они [Москва и Пекин] работают вместе в Арктике, привлекает наше внимание... Мы проявляем и бдительность, и усердие в этом вопросе. Мы очень внимательно следим за этой эволюцией их деятельности", – заверил Сфрага журналистов в телефонном интервью из Аляски.

Посол вспомнил о совместном полете российских и китайских бомбардировщиков у берегов Аляски в июле этого года; совместном прохождении китайских и российских кораблей береговой охраны через Берингов пролив в октябре.

Эти действия не нарушили международного права, но тот факт, что бомбардировщики летали у берегов Аляски, вызвал опасения по поводу американской безопасности.

"Нам действительно нужно думать о безопасности, укреплять наши собственные альянсы, нашу собственную взаимную оборону. Аляска, североамериканская Арктика, является западным флангом НАТО", – подчеркнул дипломат.

Деятельность РФ и КНР также вызывала беспокойство у союзников США, ведь Берингов пролив и Берингово море открывают доступ к северной и южной части Тихого океана.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Китай не видит угроз в углублении сотрудничества России и КНДР. В китайском МИД объяснили, что Москва и Пхеньян имеют право самостоятельно решать, как им развивать свои отношения.

– Также Пекин признал, что никогда не откажется от применения силы против Тайваня, но якобы стремиться к "мирному воссоединению" с островным государством.

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