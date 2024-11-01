В Китае прокомментировали углубление военного сотрудничества России и КНДР и озвучили свой сценарий завершения войны в Украине

Китай не видит угроз в углублении сотрудничества России и КНДР. Официальный Пекин считает, что Москва и Пхеньян имеют право самостоятельно решать, как им развивать свои отношения.

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Такое заявление сделал представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь на брифинге, комментируя информацию об угрозе эскалации войны РФ против Украины из-за присутствия северокорейского военного контингента в России. В частности, он сказал, что отношения РФ и Северной Кореи являются их делом.

"Россия и Северная Корея являются двумя независимыми и суверенными государствами, поэтому развитие их двусторонних отношений является исключительно делом этих двух стран", – сказал Линь Цзянь.

Дипломат повторил утверждение о том, что Пекину неизвестно о деталях двусторонних обменов и сотрудничества России и КНДР.

Кроме того, он упомянул о неизменности видения Китая путей завершения войны в Украине.

"Позиция Китая по урегулированию "украинского кризиса" остается неизменной и заключается в преданности скорейшей деэскалации и политическому урегулированию разногласий", – заявил представитель китайского МИД.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Financial Times, глава Китая Си Цзиньпин был недоволен укреплением сотрудничества Москвы с Пхеньяном еще до отправки войск КНДР в Россию. В Пекине обеспокоены тем, что это может дестабилизировать Корейский полуостров и укрепить альянсы под руководством США в регионе.

По информации The New York Times, США обратились к Китаю с просьбой не допустить участия армии КНДР в войне в Украине. Вашингтон надеется воспользоваться влиянием Поднебесной на Северную Корею, чтобы надавить на Пхеньян и заставить вернуть своих военных из РФ.

Накануне президент Владимир Зеленский сказал, что удивлен "молчанием Китая" о привлечении Северной Кореи к войне в Украине. Он также раскритиковал "нулевую" реакцию Запада.

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