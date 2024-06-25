США внесли Россию и ее союзников в список стран-спонсоров торговли людьми – Госдеп

Соединенные Штаты Америки включили в список стран-спонсоров торговли людьми Россию и Беларусь. Всего в обнародованном в рамках отчета о торговле людьми за 2024 год перечне указаны 13 стран, относительно участия которых в столь серьезном преступлении есть документальные подтверждения.

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Об этом заявили в пресс-службе Госдепартамента США. Относительно России особое беспокойство авторов отчета вызывает то, что российские оккупанты используют в военных целях детей: ими захватчики прикрываются как живым щитом, превращают в информаторов или принуждают к воинской обязанности.

На сайте американского правительства был опубликован отчет о торговле людьми в мире за 2024 год, составленный специалистами Управления мониторинга и борьбы с торговлей людьми. В нем названы страны, практикующие подобные позорные преступления.

"Отчет охватывает следующие 13 стран, в которых документально подтверждена "политика или схема" торговли людьми, торговли людьми в рамках финансируемых правительством программ, принудительного труда в связанных с правительством медицинских службах или других секторах, сексуального рабства в правительственных лагерях, а также трудоустройства или вербовки детей-солдат", – отмечено в сообщении.

В список включили Россию и Беларусь. "Компанию" им составили такие государства, как:

Афганистан;

Бирма;

Китай;

Куба;

Эритрея;

Иран;

КНДР;

Южный Судан;

Судан;

Сирия;

Туркменистан.

При этом в США отмечают ряд тревожных тенденций по отношению к России. Об этом в ходе брифинга заявила посол государства по особым поручениям по мониторингу и борьбе с торговлей людьми Синди Даер, которая презентовала отчет.

"Мы отслеживаем ряд тревожных тенденций в случае России, которые вызывают беспокойство. Очевидно, что одной из них является война России против Украины и большая уязвимость беженцев, бегущих от этой войны, особенно женщин и детей. Это то, на что мы обращаем особое внимание в отчете о торговле людьми", – отметила она.

По словам Дайер, Госдеп реализует программы помощи Украине в противодействии угрозам, связанным с торговлей людьми в мире. Такую же помощь от США получают и страны Восточной Европы, принимающие значительное количество спасающихся от войны украинских беженцев.

Особенно беспокоят Госдеп данные о том, как российские оккупанты в Украине обращаются с детьми.

"Мы также внимательно следим за российскими войсками, в частности, за использованием детей в военных целях в Украине. Мы заметили, что поступают сообщения о том, что детей заставляют выполнять воинскую обязанность, а также служить информаторами и живыми щитами", – отметила посол США по особым поручениям по мониторингу и борьбе с торговлей людьми.

По ее словам, все похищенные Россией украинские дети подвергаются "чрезвычайному риску торговли людьми", так что все они должны вернуться на родину, в свои семьи.

Кроме того, как серьезную проблему Госдеп оценивает вербовку Россией наемников для войны против Украины, которых государство-агрессор выискивает в других странах – прибегая к принуждению, обману, а иногда и к силе.

"Отчеты указывают на то, что российские власти, ее посредники, частные военные компании и связанные с Россией силы используют принуждение, обман и, возможно, силу для вербовки иностранных граждан. Мы знаем, что многие страны фактически прекратили выдачу виз, следовательно, их граждане даже не могут поехать в Россию из-за этой конкретной проблемы", – заявила Даер.

На включение России и Беларуси в список стран-спонсоров торговли людьми отреагировал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он подчеркнул, что то, что РФ систематически совершает такие преступления, удивления не вызывает. Ведь государство-агрессор нарушает права человека в Украине уже 10 лет, с начала войны против Украины в 2014 году.

"Однако такие списки, осуждение действий России другими государствами, может, в конце концов, иметь мощный результат в вопросе прекращения преступлений и привлечения виновных к ответственности", – подчеркнул он.

Напомним, ранее в этот же день, 25 июня, стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова. Им предъявлены обвинения в ударах по мирному населению, гражданским объектам и энергетике Украины. Оба российских чиновника, по мнению МКС, несут индивидуальную ответственность за эти военные преступления, совершенные их подчиненными.

Кроме того, сообщалось, что Украина выиграла дело против России по Крыму в Европейском суде по правам человека. ЕСПЧ признал, что украинское правительство доказало существование систематических нарушений прав граждан Украины с начала оккупации Крыма в феврале 2014 года.

Судьи ЕСПЧ единогласно установили, что Россия реализует административную практику жестокого обращения и незаконных задержаний людей, незаконного распространения российского законодательства, принудительного изменения украинского гражданства на российское, систематических массовых обысков и принудительного перемещения на территорию РФ осужденных.

Также в суде было доказано, что Россия на Крымском полуострове совершает нападения и преследования не принадлежащих к РПЦ религиозных лидеров закрытия нероссийских медиа, в частности украинских и крымскотатарских телеканалов. Ежедневной реальностью для оккупированного Крыма стали постоянные преследования и нападения на журналистов, запрет мирных собраний и протестов, нападения и преследования их организаторов, экспроприация частного имущества.