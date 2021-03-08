Верховный суд США отказал Трампу в иске по результатам выборов

Верховный суд США в понедельник, 8 марта, в очередной раз отказался заслушать иск 45-го американского президента Дональда Трампа о предполагаемой фальсификации результатов выборов-2020.

Иск был подан против Избирательной комиссии штата Висконсин. Об этом пишет Election Wizard.

Отмечается, что суд не представил причин, почему он отклонил ходатайство бывшего президента.

Трамп подал в суд на штат за "разрешение должностным лицам исполнительной власти произвольно переписывать законы о выборах без согласия законодательного собрания штата", сказано в сообщении.

Добавим: в середине февраля Верховный суд Соединенных Штатов отказался рассматривать дело о выборах в Пенсильвании. В декабре также полностью отклонили иск команды Трампа к штату Техас.

Напомним:

Нынешний глава США Джо Байден на президентских выборах 2020 года получил рекордную поддержку – более 81 миллиона голосов.

Трамп в свою очередь неоднократно заявлял о том, что результаты сфальсифицированы.

СМИ также обнародовали аудио, на котором голос, похожий на голос Трампа, требовал от госсекретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера провести пересчет и найти достаточное количество голосов в его поддержку.

Только 3 декабря глава государства признал поражение, но все равно выразил несогласие с итогами голосования.

В начале января сторонники Республиканской партии начали штурм Капитолия. Вследствие беспорядков погибли пять человек.

Байден официально вступил в должность президента США 20 января. О том, как проходила церемония, а также фото и видео мероприятия – можно почитать и посмотреть здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Трамп заявил, что, возможно, решит участвовать в президентских выборах в третий раз.