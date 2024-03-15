США в ОБСЕ: какой смысл заключать соглашения с Россией, если она их нарушает

Ни одна страна не идеальна, но когда она постоянно нарушает свои международные обязательства, это должно вызвать тревогу. В этом смысле "невозможно заключать договора с государством, которое признает правила лишь тогда, когда они способствуют его узким собственным интересам, игнорируя способствующие глобальному миру, безопасности и человеческому достоинству". То есть договоренности с РФ уже невозможны.

Об этом заявил представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер на заседании Постоянного совета организации в Вене. Это были последние слова Карпентера в должности, поскольку американец покидает пост главы миссии США в ОБСЕ.

"Ни одна страна не идеальна, конечно, однако ожидается, что государства-участники признают свои недостатки и стремятся их исправить. Но когда страна постоянно нарушает свои международные обязательства, не пытаясь устранить свои недостатки, это должно вызвать тревогу. Подумайте только о количестве обязательств, которые были нарушены Российской Федерацией за последние несколько лет", – предложил американец.

Карпентер попытался перечислить подобные договоренности. Это договор об обычных вооруженных силах в Европе, договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, конвенция о химическом оружии, большинство женевских конвенций, в том числе конвенция против пыток, международный пакт о гражданских и политических правах...

"Я мог бы продолжать и продолжать. Но Россия делает один шаг еще дальше. Это ставит под сомнение саму потребность в правилах межгосударственного поведения", – отметил Карпентер и напомнил последние заявления Кремля о том, что "Украина – это бесспорно Россия".

"И это не просто слова. Существует последовательная модель поведения, которая их подтверждает. В Будапештском меморандуме 1994 года Россия обязалась уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Следовательно, вопрос состоит в том, на какие существующие обязательства, взятые на себя на Росскийской Федерацией, мы можем рассчитывать сегодня? Есть ли они вообще?" – спросил Карпентер.

"Россия уничтожила жизнь миллионов невинных людей, пропустила через свою систему фильтрации 1,6 миллиона граждан Украины, в том числе тысячи детей. Более 300 украинцев, среди которых 77 детей, российские военные почти месяц держали в тюрьме в городе Ягидне, что привело к катастрофическим последствиям, а за 33 дня оккупации Бучи Российской Федерацией ее войска убили более 1400 человек, среди которых 33 ребенка. Буча, Ирпень, Изюм, Мариуполь - эти города теперь олицетворяют невероятные ужасы, а также бесчисленные отдельные трагедии", – отметил дипломат.

"Россия нагло игнорирует международные обязательства, когда что-то стоит на пути ее территориальных амбиций – даже если это означает убийство детей, скрывающихся в театре, женщин в роддоме или пытающихся сдаться солдат. Как мы можем заключать соглашения с таким государством?", – задал риторический вопрос Карпентер.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в России намеревались выйти из Парламентской ассамблеи ОБСЕ, поскольку это "абсолютно несамостоятельная политизированная организация, танцующая под дудку Вашингтона".

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что ОБСЕ следует обратить внимание на преследование национальных меньшинств в РФ. Он отметил, что Россия является тюрьмой народов и речь идет о притеснениях не только украинцев.

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