В Черном море в 300 м от берега пронесся огромный торнадо. Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
2 минуты
1,1 т.
Торнадо

В Черном море недалеко от города Амасра (Турция) в воскресенье, 4 июля, образовался огромный торнадо. Он испугал очевидцев, но до берега так и не дошел, приблизившись к суше на расстояние около 300 метров.

Об инциденте сообщил портал Haberler.com. Как отметили журналисты, некоторые местные жители "испытали сильную панику" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Торнадо на побережье курорта Чакраз близ Амасры сопровождал сильный шторм.

Так, шквальный ветер повалил множество деревьев в регионе. Одно дерево упало прямо на проезжую часть, заблокировав движение в районе Курукашиле (провинция Бартын). Дерево пришлось оперативно убирать спасателям.

Видео дня
Дерево на дороге

Тем временем торнадо ущерба не нанес, поскольку образовался и рассеялся на море. Зрелищное природное явление было видно около 15 минут.

Торнадо наблюдали с берега Турции
Явление снимали на фото и видео

Хотя некоторых очевидцев он напугал, на видео видно, что за явлением на берегу наблюдало довольно много зевак. Большое количество людей снимали торнадо на свои мобильные телефоны.

Огромный смерч приблизился к берегу

Источник кадров – Twitter-страница Ayhan ACAR:

Город Амасра на карте

Напомним, в средине июня курортном городе Черноморск Одесской области очевидцы заметили большой смерч, который пронесся прямо над морем. Торнадо сняли на видео, после чего кадры со стихией попали в сеть.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

ТурцияураганпогодаЧерное море