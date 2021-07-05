В Черном море в 300 м от берега пронесся огромный торнадо. Видео

В Черном море недалеко от города Амасра (Турция) в воскресенье, 4 июля, образовался огромный торнадо. Он испугал очевидцев, но до берега так и не дошел, приблизившись к суше на расстояние около 300 метров.

Об инциденте сообщил портал Haberler.com. Как отметили журналисты, некоторые местные жители "испытали сильную панику" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Торнадо на побережье курорта Чакраз близ Амасры сопровождал сильный шторм.

Так, шквальный ветер повалил множество деревьев в регионе. Одно дерево упало прямо на проезжую часть, заблокировав движение в районе Курукашиле (провинция Бартын). Дерево пришлось оперативно убирать спасателям.

Видео дня

Тем временем торнадо ущерба не нанес, поскольку образовался и рассеялся на море. Зрелищное природное явление было видно около 15 минут.

Хотя некоторых очевидцев он напугал, на видео видно, что за явлением на берегу наблюдало довольно много зевак. Большое количество людей снимали торнадо на свои мобильные телефоны.

Источник кадров – Twitter-страница Ayhan ACAR:

Напомним, в средине июня курортном городе Черноморск Одесской области очевидцы заметили большой смерч, который пронесся прямо над морем. Торнадо сняли на видео, после чего кадры со стихией попали в сеть.

Как ранее писал OBOZREVATEL: