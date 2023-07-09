Израиль не готов переступать 'красные линии' в поставках оружия Украине, — посол

Израиль не будет поставлять в Украину разработанную совместно с США систему противоракетной обороны "Железный купол". Это решение Иерусалим обосновывает опасениями, что она попадет в руки Ирана.

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Еще одной причиной отказа Израиля от передачи Украине даже оборонного вооружения есть страх разгневать Россию, которая "играет особую роль на Ближнем Востоке", в частности, в Сирии и Иране. О "красных линиях", которые Израиль не готов переступать, рассказал посол этого государства в Украине Михаэль Бродский в интервью ZN.UA.

Комментируя недавнее заявление премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху об отказе передать Украине систему ПРО "Железный купол" из-за опасений, что она окажется в руках Ирана, Бродский отметил, что считает такие страхи обоснованными.

"Я не военный специалист и не владею всей информацией на эту тему. Но знаю, что эти опасения не безосновательны. Более того, Израиль во время экспорта любого вооружения, в частности оборонного характера, всегда думает о том, что оно может попасть в рук или Ирана, или террористических организаций. А вы видели, как Иран может эффективно использовать попадающее к нему в руки вооружение. Сегодня Украину обстреливают иранскими "шахедами", созданными на основе западных дронов. Иран смог сделать достаточно эффективные копии", – заявил дипломат.

Журналисты в ответ поинтересовались, почему же тогда других партнеров Украины подобные страхи не посещают и почему, например, Германия и США решились передать нашему государству системы MIM-104 Patriot и ЗСАУ Gepard. На это Бродский ответил, что дело не только в Иране, но и в "красных линиях", которые Израиль не хочет переходить из-за опасений относительно собственной безопасности.

"Это связано с особой ролью, которую играет Россия на Ближнем Востоке. Сирия и Ливан – это сфера наших интересов, связанных с национальной безопасностью Израиля. То, в чем ни одно израильское правительство не будет готово уступить. Вам известно, что Россия очень явно и активно присутствует в Сирии, особенно с 2015 года. И мы знаем, что любой неосторожный шаг или даже высказывание могут привести либо к новой войне, либо к вспышке террора, что в свою очередь приведет к гибели израильтян – как гражданских лиц, так и военнослужащих", – подчеркнул Бродский.

Он также добавил, что израильский "Железный купол" особенно эффективен в противодействии примитивным ракетам малого радиуса действия, в то время как Россия атакует Украину баллистическими и крылатыми ракетами.

Напомним, ранее Нетаньяху объяснил, почему Израиль не согласится на передачу "Железного купола" Украине и по какой причине эта страна вообще не намерена оказывать военную поддержку Украине для борьбы с российской оккупационной армией.

По поводу "Железного купола" – глава израильского правительства заявил, что эта система якобы может попасть в руки Ирана и быть использована против самого Израиля. А это "поставило бы под угрозу жизнь миллионов израильтян".

А посол Бродский заявил, что Украина поддерживает 90% антиизраильских решений ООН и призвал изменить ситуацию. Причиной этого назвал запросы Украины в Израиль о помощи и тот факт, что Израиль поддерживает Украину, пусть и не во всех вопросах.

Между тем, недавно Украина призвала Израиль прекратить любое сотрудничество с Россией. Посольство Украины в Израиле заявило, что нынешнее правительство Израиля избрало путь тесного сотрудничества со страной-агрессором. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что об этом свидетельствует ряд достаточно противоречивых событий, произошедших в первой половине 2023 года, совпавших с практическим отсутствием израильской гуманитарной помощи Украине.

В посольстве также отметили, что особого внимания заслуживают безрезультатный визит министра иностранных дел Израиля в Украину в феврале этого года и серия интервью премьер-министра Биньямина Нетаньяху.