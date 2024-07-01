США перекинули 14 танков Abrams на новый склад в Польше: как это связано с Украиной. Фото

Соединенные Штаты Америки перекинули партию бронетехники на военную базу НАТО, расположенную в польском городе Повидз. Речь идет про 14 американских танков M1 Abrams, а также бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88.

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Об этом сообщило издание министерства обороны США Stars and Stripes со ссылкой на представителя американских Вооруженных сил. Как говорится в публикации бронетехника переброшена в Повидз на случай российской агрессии на восточном фланге НАТО

"Первые армейские танки и машины, которые однажды смогут снабдить целую бронетанковую бригаду в качестве оплота против российской агрессии на восточном фланге НАТО, прибыли на новый склад в Польше", – пишут авторы, публикуя соответствующие фото.

Официальный представитель армии Терри Уэлч сказал, что военная техника прибыла на рабочую площадку Army Prepositioned Stocks-2 в Повидзе.

Ожидается, что в ближайшее время на военной базе, расположенной в 400 км от западной границы с Украиной, будут размещены 85 боевых танков, 190 бронемашин, а также 35 артиллерийских орудий, таких как самоходная гаубица M109 и боеприпасы к ним, отмечает издание.

"Этот объект, обслуживаемый 405-й армейской бригадой полевой поддержки, является самым значительным проектом НАТО в области инфраструктуры за последние три десятилетия. В следующем году он заработает на полную мощность", – говорится в публикации.

Командир бригады полковник Эрнест Лейн II сказал, что эта база "оказывает огромное влияние на НАТО.

"Стратегическое расположение позволяет нам иметь несколько путей подхода и маршрутов отправления и посадки", – заявил военный.

Stars and Stripes уточняет, что склады и военная техника на объекте могут быть задействованы в тех случаях, когда "командованию требуется дополнительная боевая мощь для экстренных операций, учений или тренировок". Отмечается, что объект позволяет сократить сроки развертывания войск с 60 дней до недели, а также оснастить бронетанковую бригаду за 48 часов.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории Румынии начали строить крупнейшую базу НАТО в Европе, стоимость которой составляет €2,5 миллиарда. Военный объект предполагает расширение уже имеющейся авиабазы Mihail Kogălniceanu до размера небольшого города периметром 30 километров.

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