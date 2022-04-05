США провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты, но держали это в секрете по одной причине – CNN

В середине марта 2022 года в США провели испытания гиперзвуковой авиационной ракеты HAWC. Они были успешными, но чиновники держали это в секрете в течение двух недель, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Россией.

Также как раз в то время американский лидер Джо Байден собирался отправиться в Европу. О таких причинах пишет CNN, ссылаясь на ознакомленного с ситуацией представителя Министерства обороны.

По его словам, в ходе первого успешного испытания версии системы Lockheed Martin концепция гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept, HAWC) была запущена с бомбардировщика B-52 у западного побережья США. Ускорительный двигатель разгонял ракету до высокой скорости, после чего воздушно-реактивный двигатель зажигал ее и разгонял до гиперзвуковой скорости 5 Маха и выше.

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Отмечается, что чиновник сообщил скудные подробности испытания. Он лишь рассказал, что ракета пролетела на высоте более 19,8 км и на расстоянии свыше 482,8 км. Даже на нижнем пределе гиперзвукового диапазона – около 6115,5 км в час – полет занял менее 5 минут.

Издание добавляет, что испытание этого вооружения состоялось через несколько дней после того, как РФ заявила, что применила собственную гиперзвуковую ракету "Кинжал" во время вторжения в Украину. В Кремле тогда утверждали, что она нацеливалась на склад боеприпасов на западе нашей страны.

Но официальные лица США преуменьшают значение использования Россией их "Кинжалов". Министр обороны Ллойд Остин заявил, что не считает это "каким-то переломным моментом" после того, как россияне объявили о запуске ракеты.

"Трудно понять, что именно оправдывало запуск, поскольку он был нацелен на стационарное хранилище. Это довольно серьезный удар по такой цели", – несколько дней спустя сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Американцы подчеркивают, что "Кинжал" – это просто версия российской баллистической ракеты малой дальности "Искандер" воздушного базирования. Другими словами, "это вариант устоявшейся технологии, а не революция в гиперзвуковом оружии". В США же был испытан более сложный и сложный воздушно-реактивный гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ГПВРД). Ракета HAWC также не имеет боеголовки, вместо этого полагается на кинетическую энергию для поражения цели.

Известно, что во время этих испытаний американский президент Джо Байден готовился к визиту с союзниками по НАТО в Европе, включая поездку в Польшу, где он встретился с министром иностранных дел и министром обороны Украины.

"США стараются не предпринимать шагов и заявлений, которые могут привести к ненужной эскалации напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Недавно было отменено испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы избежать неправильного толкования со стороны РФ. Лойд Остин отложил его с начала марта, чтобы избежать каких-либо действий, которые Кремль мог бы неправильно истолковать в столь сложное время", – говорится в материале.

Издание добавляет, что с этой же целью США также сохраняют некоторую осторожность в отношении оружия и техники, которые они отправляют в Украину для борьбы с российскими оккупантами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее КНДР провела испытания самой большой баллистической ракеты. В Минобороны Японии заявили, что запуск был наиболее масштабным с точки зрения времени полета и высоты, из-ча чего северокорейская ракета "способна нанести удар по континентальной части США".

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