США продолжат поддерживать эту страну: в Госдепе прокомментировали визит Путина в Монголию

Тот факт, что "маленькая" Монголия физически находится между "большими" Россией и Китаем, не дает права Улан-Батору не соблюдать свои обязательства. Однако Соединенные Штаты понимают позицию Монголии, которая не решилась арестовать российского диктатора.

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Об этом заявил спикер Госдепа Мэтью Миллер, который отметил, что США не откажется поддерживать Монголию. Он также добавил, что США призывают Улан-Батор в разговоре с российским диктатором подчеркивать свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Вашингтон понимает позицию гораздо меньшей страны Монголии, зажатой между двумя большими соседями, которыми являются Китай и Россия. Но мы считаем, что важно, чтобы Монголия продолжала поддерживать верховенство права по всему миру", - отметил Миллер и добавил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Монголию.

"Мы не считаем, что другие страны должны предоставлять Путину платформу для продвижения его агрессивной войны против Украины. Мы ожидаем, что Монголия будет придерживаться своих обязательств и в дальнейшем будет поддерживать принципы Устава ООН, в том числе по суверенитету и территориальной целостности", - уточнил спикер Госдепа.

Как сообщал OBOZ.UA, в Улан-Баторе Владимира Путина пышно встретили с почетной стражей. Далее военный преступник провел переговоры с президентом государства Ухнагийном Хурелсухом.

В МИД Украины заявили, что Монголия, не выполнившая ордер МКС, нанесла тяжелый удар международной системе правосудия.

Кстати, по данным Bloomberg, официальный Улан-Батор заранее дал гарантии Москве, что Путин не будет арестован на ее территории.

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