В Иране совершили нападение на посольство Азербайджана: есть погибший и раненые

Утром пятницы, 27 января, в Иране произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики. Нападавший уничтожил пост охраны. В результате погиб начальник службы безопасности, еще два охранника получили ранения.

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Как сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Азербайджана, при нападении неизвестный использовал автомат Калашникова. Отмечается, что состояние пострадавших – удовлетворительное.

Как сообщили в МИД страны, в настоящее время ведется расследование инцидента. Дополнительная информация о деталях дела будет в дальнейшем предоставлена общественности.

Напомним: ранее в Азербайджане выступили в поддержку Украины, назвав Россию агрессором и оккупантом. Москву осудили за преступления против человечности в нашем государстве, а Ирану, который оказывает военную помощь РФ, пригрозили отделением от власти Тегерана азербайджанцев, проживающих в этой стране.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский отметил, что Иран столкнулся с проблемами, согласившись поставлять России дроны Shahed, которые оккупанты использует для обстрелом городов Украины. Против этого государства формируется мощная коалиция – Израиль, Турция и Азербайджан. Кроме того, проблемы у Тегерана есть и внутри страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ сообщили, что к инцидентам с отправлением конвертов со взрывчаткой в посольство Украины в Испании в конце 2022 года могут быть причастны российские ультраправые группировки, которыми якобы руководят представители спецслужб страны-агрессора РФ.

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