Азербайджан объявил эвакуацию сотрудников посольства в Иране

Власти Азербайджана приняли решение об эвакуации посольства и членов их семей из Ирана. Это произошло спустя несколько дней после того, как вооруженный человек застрелил охранника и ранил еще двух человек в Тегеране возле азербайджанского посольства.

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Произошедшее в Баку назвали актом терроризма. Об этом сообщает издание Reuters.

Инцидент произошел на фоне усиления напряженности между соседними странами из-за обращения Ирана с многочисленным этническим азербайджанским меньшинством, а также из-за решения Азербайджана в этом месяце назначить своего первого посла в Израиле.

После нападения министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что вызвало посла Ирана в Баку и эвакуирует сотрудников посольства из Тегерана. В ведомстве не сообщили никаких подробностей, в том числе о том, будет ли посольство продолжать функционировать в будущем.

Ранее министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что стрельба стала результатом того, что Тегеран не прислушался к его призывам к усилению безопасности.

Напомним, 27 января в Иране произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики. Нападавший уничтожил пост охраны. В результате погиб начальник службы безопасности, еще два охранника получили ранения.

Ранее в Азербайджане выступили в поддержку Украины, назвав Россию агрессором и оккупантом. Москву осудили за преступления против человечности в нашем государстве, а Ирану, который оказывает военную помощь РФ, пригрозили отделением от власти Тегерана азербайджанцев, проживающих в этой стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, в иранском городе Исфахан к югу от столицы ночью 28 января беспилотники атаковали завод министерства обороны, специализирующийся на производстве боеприпасов. Тегеран вынужден был поднять в небо авиацию, также была задействована противовоздушная оборона.

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