США призвали не называть Россию агрессором в заявлении G7: впервые за три года войны

США выступили против использования формулировки "агрессор" в отношении РФ в коммюнике G7 по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения в Украину. Также еще не согласовано участие президента Владимира Зеленского в виртуальном саммите "Большой семерки".

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Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на пятерых западных чиновников, знакомых с ситуацией. Сообщается, что разногласия возникли после того, как президент США Дональд Трамп обвинил Украину в развязывании войны, назвал Зеленского диктатором и предложил вернуть Россию в G7.

В прошлом году в заявлении лидеров G7 агрессия РФ упоминалась пять раз. Страны "Большой семерки" призвали Москву "немедленно прекратить агрессивную войну и полностью и безоговорочно вывести свои вооруженные силы с международно признанной территории Украины".

В настоящее время администрация Трампа "блокирует" формулировки относительно агрессии России, что "грозит сорвать традиционную демонстрацию единства", пишет газета.

По словам западных чиновников, спецпредставители США возражают против фразы "российская агрессия" и подобных описаний, которые лидеры G7 используют с 2022 года для описания войны.

Один из собеседников газеты выразил надежду, что союзникам удастся достичь соглашения до 24 февраля.

"Мы твердо убеждены, что необходимо проводить различие между Россией и Украиной. Это не одно и то же. Американцы блокируют эту формулировку, но мы все еще работаем над этим и надеемся на соглашение", – сказал он журналистам.

Настойчивость команды Трампа по смягчению формулировок и описанию полномасштабной войны как "украинского конфликта" отражают более широкие изменения в политике Соединенных Штатов, сказали два источника FT.

В недавних заявлениях Госдепартамента США используются схожие формулировки, включая отчет о встрече госсекретаря Марко Рубио с министром МИД РФ Сергеем Лавровым в Эр-Рияде, где дважды упоминается фраза "конфликт в Украине".

Такие изменения знаменуют собой отход от риторики администрации президента Джо Байдена, которая часто использовала такие фразы, как "российская агрессия", для обозначения крупнейшей сухопутной войны в Европе со времен Второй мировой, пишет Financial Times.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 февраля Трамп высказался за возвращение России в G7. Он заявил, что исключение страны-агрессора из G8 якобы "было ошибкой", которую он намерен исправить.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил на конференции по безопасности в Мюнхене, что Россию можно принять обратно, как только она выведет свои войска из Украины. Его поддержала и глава МИД Германии Анналена Бербок, хотя до этого критиковала подобные инициативы.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро 16 февраля сказал, что в настоящее время "невозможно представить" возвращение РФ в G7 – "группу наиболее развитых демократий". По словам дипломата, сегодняшняя Россия не хочет выглядеть как развитая демократия.

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