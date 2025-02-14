'Сотрудничества с Путиным быть не может': глава МИД Германии раскритиковала возвращение России в G7

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила серьезные оговорки относительно предложения президента США Дональда Трампа вернуть Россию в группу ведущих экономик мира Большой семерки (G7). Она подчеркнула, что жесткое давление Запада на Россию следует продолжать, а не ослаблять.

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Об этом Бербок сказала в пятницу, 14 февраля, на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Ее слова цитирует Yahoo.

"Как партнеры по G7, мы неоднократно давали понять в последние три года после этого жестокого полномасштабного вторжения России: Нормального сотрудничества с этой Россией, с Россией Путина, быть не может", – подчеркнула Бербок.

В то же время глава МИД Германии добавила: если воцарится мир, а политика России изменится, "то это конечно, также будет означать, что мы сможем возобновить сотрудничество во многих сферах".

Бербок также отметила, что она приветствует любой настоящий шаг к миру в Украине, который может вытекать из попытки Трампа начать переговоры с Путиным, чтобы прекратить продолжающееся российское вторжение в Украину.

В то же время глава МИД Германии добавила, что жесткое давление Запада на Россию "нужно продолжать".

"Если сейчас есть путь к миру, то весь мир и прежде всего Европа вздохнут с облегчением", – отметила она.

Напомним, после российской аннексии Крыма в 2014 году РФ исключили из группы, тогда называвшейся G8, а группу переименовали в G7. Кроме Германии и Соединенных Штатов, членами "Большой семерки" являются Франция, Великобритания, Италия, Канада и Япония.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп хочет вернуть Россию в G7. Он заявил, что исключение РФ из Большой семерки "было ошибкой", которую он стремится исправить.

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