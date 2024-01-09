США прилагают 'значительные усилия', чтобы избежать конфликта между Израилем и Ливаном, – Блинкен

В Соединенных Штатах Америки прилагают дипломатические усилия, чтобы избежать серьезного конфликта на границе Израиля и Ливана. Там подразделения ливанской исламистской организации "Хезболла" продолжают обстреливать израильскую территорию на фоне боевых действий в секторе Газа.

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Об этом в понедельник, 8 января, сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Его заявление процитировало агенства Укринформ.

Он отметил, что нет заинтересованных в серьезном силовом обострении.

"Что касается Ливана, то явно не в интересах Израиля, Ливана, "Хезболлы", кого-либо увидеть эскалацию в этом вопросе и увидеть настоящий конфликт", – заявил Блинкен.

Глава американской дипломатии добавил, что в Израиле ясно дали понять, что хотят "найти дипломатический путь", который создаст условия безопасности как для 100 тысяч израильтян на севере страны, так и для южан Ливана.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в начале января "Хезболла" выпустила по Израилю залп из десятков ракет. Там назвали это "первоначальным ответом" на вероятное убийство Израилем лидера террористической организации ХАМАС Салеха аль-Арури в Ливане на прошлой неделе. ЦАХАЛ нанес ответные удары.

– 8 января стало известно, что на юге Ливана ликвидировали высокопоставленного командира группировки "Хезболла" Виссама Тавиля. Его убили в результате удара вероятно израильского беспилотника по его машине.

– Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сказал, что Израиль пытается избежать войны с ливанской "Хезболлой". Однако если она будет неизбежна, Израиль готов к этой войне.