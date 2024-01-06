'Хезболла' с территории Ливана выпустила по Израилю десятки ракет: ЦАХАЛ нанес ответные удары

Террористическая группировка "Хезболла" в Ливане в субботу выпустила по Израилю залп из десятков ракет. Там назвали это "первоначальным ответом" на предполагаемое убийство Израилем лидера террористической организации ХАМАС Салеха аль-Арури в Ливане на прошлой неделе.

Видео дня

ЦАХАЛ же нанес ответные удары. Об этом сообщает The Times of Israel. Армия обороны Израиля сообщила, что около 40 ракет были выпущены из Ливана по району горы Мерон на севере Израиля.

"Хезболла" заявила, что нанесла удар по израильскому военному объекту в этом районе с помощью 62 "ракет различных типов".

Поддерживаемая Ираном террористическая группа заявила, что нападение было "частью первоначального ответа на преступление, связанное с убийством великого лидера шейха Салеха аль-Арури".

В связи с ракетным залпом тревога была объявлена в 90 населенных пунктах на севере Израиля, но в ЦАХАЛе заявили, что атаке подвергся только район горы Мерон.

На видео, распространенном в социальных сетях, видно задымление в ряде районов национального парка.

Час спустя сирены снова зазвучали в 40 населенных пунктах на севере Израиля, поскольку "Хезболла" выпустила еще несколько снарядов по приграничным районам Метула и Маргалиот.

Армия Израиля заявила, что нанесла удар по террористической ячейке на юге Ливана, ответственной за несколько запусков ракет на горе Мерон.

Позже ЦАХАЛ сообщил, что нанес авиаудары по ряду объектов "Хезболлы" в Ливане в ответ на нападения на север Израиля.

Целями в Айта-аш-Шабе, Яруне и Рамье были ракетные позиции, военные объекты и другая инфраструктура, используемая террористической группировкой.

Отмечается, что обстрел, один из крупнейших с момента начала стычек на северной границе, связанных с началом войны между Израилем и Хамасом 7 октября, произошел на следующий день после того, как глава "Хезболлы" Хасан Насралла пригрозил, что северные жители Израиля будут "первыми, кто заплатит", если на фронте разразится полномасштабная война.

Насралла также заявил, что весь Ливан подвергнется дальнейшим ударам Израиля, если группировка не отреагирует на убийство Арури в Бейруте, предположительно совершенное Израилем.

Нападение на Арури вызвало опасения по поводу более масштабной конфронтации, поскольку он был самой громкой фигурой, убитой с 7 октября, и потому что его смерть наступила в результате первого удара по столице Ливана с момента начала боевых действий.

Ливан подал жалобу в Совет Безопасности ООН из-за убийства Арури, назвав это "самым опасным этапом" израильских атак на страну.

В жалобе говорится, что Израиль использовал шесть ракет в атаке, в результате которой погиб Арури, и добавляется, что Израиль использует воздушное пространство Ливана для бомбардировки Сирии.

Жалоба оказалась во многом символической и вряд ли приведет к каким-либо ощутимым действиям против Израиля.

В США готовятся к возможному расширению войны на Ближнем Востоке. В администрации президента Джо Байдена сейчас разрабатывают планы ответа на потенциальную эскалацию, в частности, они включают удары по хуситам, которые при поддержке Ирана атакуют коммерческие суда в Красном море.

Напомним, на днях стало известно, что в Багдаде ударом беспилотника ликвидирован лидер иракского военизированного формирования. Его военные США называли причастным к атакам на американские базы в Ираке.

По словам представителя службы безопасности Ирака, беспилотник атаковал штаб материально-технической поддержки "Хашед аш-Шааби", который является проиранским военизированным формированием, "в значительной степени интегрированным в вооруженные силы Ирака". В Багдаде заявили о гибели двух человек и ранении еще семи.