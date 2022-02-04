США пригрозили Беларуси последствиями в случае содействия агрессии РФ против Украины

Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко может столкнуться с неприятными последствиями со стороны США. Основанием для усиления давления называют наращивание российских войск на территории страны, что способствует агрессии РФ против Украины.

Об этом шла речь в беседе помощника американского госсекретаря Карен Донфрид с главой белорусского МИД Владимиром Макеем. Слова дипломата процитировали в Twitter Бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии.

"Беларусь столкнется с теми же последствиями, что и Россия, если она станет частью плана дальнейшего вторжения в Украину", – говорится в заявлении.

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Донфрид выразила обеспокоенность по поводу наращивания российских войск и планом Кремля ввести в Беларусь 30 тысяч военных якобы для учений. В то же время, напомнила она, возле украинских границ уже сосредоточено более 100 тысяч военных России.

Также помощник главы Госдепа по делам Европы и Евразии упомянула о санкционных ограничениях против непризнанного белорусского лидера Лукашенко. По ее словам, это ответ на его постоянные нарушения прав человека.

"Донфрид призвала режим освободить более тысячи политических заключенных, которые находятся в белорусских тюрьмах", – отметили в сообщении.

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