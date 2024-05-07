'Соответствующее решение уже приняли': Епифаний сообщил, будет ли ПЦУ благословлять однополые браки. Видео

Православная церковь Украины (ПЦУ) не будет позволять священникам благословлять однополые браки. Это противоречит христианскому учению.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Он отметил, что соответствующее решение было принято на последнем поместном соборе ПЦУ.

"У нас есть даже декларация, четко подтверждающая, что мы не будем этого делать", – сказал Епифаний.

Комментируя то, что Папа Римский Франциск разрешил благословлять однополые пары, он сказал, что этот вопрос "очень риторический": иногда понтифик что-то заявит, а затем его слова трактуют совсем по-другому.

"Мы знаем, что греко-католическая церковь это категорически отвергла и заявила, что они этого не поддерживают и не будут выполнять, даже если будет соответствующее решение, потому что это противоречит христианскому учению", – добавил митрополит.

Интервьюерка напомнила ему о петиции относительно введения в нашей стране однополых партнерств, которую уже рассмотрел президент Владимир Зеленский. Для этого обращение набрало необходимое количество подписей, что свидетельствует о соответствующем запросе украинского общества, на которое церковь не отвечает, оставляя таким образом без внимания часть граждан. Однако это не мешает ПЦУ выполнять свою функцию, считает Епифаний.

"Мы не можем нарушать то, что наработано нашим учением, потому что есть определенные нормы. Если мы нарушим, то мы тогда уже не будем церковью", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава Украинской греко-католической церкви митрополит Святослав заявил, что в Украине не намерены благословлять однополые пары. Такой позиции церковь придерживается, несмотря на утвержденную Папой Римским Франциском декларацию Fiducia Supplicans.

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