Оля Полякова в образе 'Несокрушимой' возглавила украинскую колонну Прайда в Лондоне

Украинская певица приняла участие в 51 ежегодном шествии, посвященном защите прав ЛГБТК+ сообщества. Мероприятие проходило 1 июля при поддержке UKRAINEPRIDE и SUPPORT UKRAINE LONDON, призвав международное сообщество к глобальной защите Украины.

Видео дня

Основной месседж украинской делегации в этом году отражает одну из ключевых просьб. "Дайте нам крылья, чтобы защитить нашу радугу" (Give us wings to protect our rainbow). Слоган походки навеян историческим визитом президента Украины Владимира Зеленского в Лондон в феврале 2023 года, во время которого он неоднократно призывал предоставить самолеты. Его призыв "Дайте нам крылья, чтобы защитить свободу", провозглашенный перед британским парламентом, стал легендарным.

Оля Полякова появилась на ходу в образе воинственной женщины-воина, супер героини "Несокрушимая", борьбе за справедливость и свободу человека во всех ее проявлениях. Автором образа выступили дизайнерки бренда MU PRODUCTION, заложившие мощный символизм в каждый элемент наряда певицы.

MU PRODUCTION: "Это героиня, имеющая мощь, силу слова и неугасимый огонь в груди. Нам очень хотелось, чтобы она была супер героем, который получит триумф любовью и жаждой жизни! И разожгла эту жажду в сердцах зрителей. Ее образ и праздник, и вызов На груди блестит украинский трезубец – сейчас этот символ, как сердце каждого украинца. Большие золотые латы на плечах, ногах и браслеты – броня воина, которая ее защищает. Большой воздушный плащ золотого цвета – это золотые поля пшеницы нашей страны. На голове у Оли – большой золотой шлем-ирокез", – комментируют дизайнера непобедимый образ певицы.

По словам мастерицы, когда-то давно воинственные индейцы-чероки носили ирокез как символ смелости, борьбы за свою землю и жизнь своих близких. Такие же символы Полякова несет сейчас, в 21 веке, когда наша страна борется за свою землю и жизнь. В ее руке сверкает инкрустированный меч. Который готов разрушать эти стереотипы и бороться за свободу каждого.

Сами же шедшие пятыми участники украинской колонны были одеты в черное, чтобы почтить память тех, кто погиб, защищая Украину. Всего в мероприятии приняло участие более 600 групп.