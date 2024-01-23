США снова ударили по объектам хуситов в Йемене: поражены склады с БПЛА и ракетами

Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки и Великобритании в ночь на вторник, 23 января, снова нанесли удары по военному потенциалу йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном. Было поражено восемь объектов хуситов в Йемене.

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В частности удары были нацелены на подземные склады хранения ударных дронов, баллистических и крылатых ракет и другого вооружения хуситов. Об этом сообщило издание CNN с ссылкой на представителей министерства обороны Штатов.

Корреспонденты Al Jazeera Arab сообщили, что взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а представитель хуситов рассказал, что бомбардировка затронула столичную авиабазу Аль-Дайлами, а также места в провинциях Таиз, Аль-Байда и Хаджа.

Как напомнил представитель Пентагона, такие операции производится для того, чтобы лишить хуситов возможности вести огонь по международным морским путям. Это уже восьмой раунд атак американских военных на инфраструктуру боевиков за десять дней.

"Сегодняшний удар был нацелен конкретно на подземное хранилище хуситов и места, связанные с возможностями хуситов по ракетному и воздушному наблюдению", – сообщил представитель американского ведомства.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 января в Белом доме проинформировали, что военнослужащие США нанесли новые удары по хуситам в Йемене. Были поражены противокорабельные ракеты боевиков.

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