США планируют нарастить производство Stinger и Javelin, которые нужны для обороны Украине

Помощник министра Армии США по закупкам, логистике и технологиям Даг Буш сказал, что Штаты смогут нарастить производство ракетных комплексов Stinger и Javelin. Такие системы нужны Украине для борьбы с российскими оккупантами.

Об этом сообщает издание Defense News. Отмечается, что США передали нашей стране уже тысячи комплексов Stinger и Javelin.

"Я действительно думаю, что это две возможности для армии быстро продвинуться вперед, так как Конгресс хочет, чтобы мы пополнили эти запасы. Думаю, мы сможем это сделать", – сказал Даг Буш.

Он добавил, что для выполнения этой цели Конгресс выделил большую сумму денег. Вопросы, связанные с увеличением объема производства ракетных комплексов, рассматриваются в США "прямо сейчас".

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"Ускорение или увеличение производства зенитных и противотанковых вооружений связано с большим количеством обсуждений: долгосрочные закупки, вспомогательное оборудование, полевые потребности и проблемы с цепочкой поставок", – объяснил помощник министра.

Отмечается, что в США предусмотрели помощь Украине в размере 13,6 млрд долларов, из которых 3 млрд долларов должны пойти на поставки нового оружия, такого как Javelin. Эти комплексы наряду со Stinger неоднократно запрашивало у Штатов украинское правительство.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский упрекнул НАТО в непредоставлении Украине боевых самолетов, которые помогут защититься от ударов РФ с неба. Он отметил, что уже месяц войны партнеры лишь обещают нашему государству мощное противоракетное оружие.

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