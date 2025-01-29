США передали Украине ракеты в Patriot, которые хранились в Израиле – Axios

Вооруженные силы США на этой неделе передали ракеты-перехватчики ПВО Patriot со складов в Израиле в Польшу, чтобы в дальнейшем доставить их в Украину. Всего передали около 90 таких ракет.

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Военно-транспортная авиация США доставила снаряды в Жешув – основной логистический хаб военной помощи Украине. Об этом сообщило Axios, ссылаясь на источники, знающие операцию.

Издание отмечает, что в апреле прошлого года ВВС Израиля официально вывели из эксплуатации систему ПВО Patriot спустя более 30 лет после того, как ее США впервые передали Тель-Авиву во время войны в Персидском заливе.

Эта система стала менее актуальной, поскольку Израиль разработал собственные ПВО и большинство батарей Patriot использовались для обучения или оставались на складах.

Сразу после выведения комплексов Patriot и ракет на хранение начались переговоры между правительствами Украины, США и Израиля относительно передачи этих ракет в арсенал ВСУ. Тогда обсуждалась возможность отправки ракет, комплексов или их отдельных компонентов из Израиля в США, а затем в Украину.

Так что вполне возможно, что теперь могла быть реализована схема с заменой американских запасов ракет на израильские, и в таком случае Израиль не осуществил прямые поставки вооружения в Украину, чего опасается Тель-Авив.

Спикер офиса премьер-министра Израиля подтвердил возврат систем Patriot в США, добавив, что "нам неизвестно, были ли они доставлены в Украину".

В то же время, издание отмечает, что недавно проект OSINTdefender обнаружил рейсы военно-транспортных самолетов С-17 Воздушных сил США из Израиля в Польшу.

Они прибыли на авиабазу Хатзерим на юге Израиля, а оттуда вылетели в польский Жешув – основной логистический хаб военной помощи, который затем отправляется в Украину.

Источники сообщили, что этими рейсами было переброшено около 90 ракет-перехватчиков в Patriot, которые Украина может использовать с существующими батареями этих комплексов.

Кроме ракет, передали также радары и другое оборудование, которое сначала направили в США для ремонта.

Как сообщал OBOZ.UA, МИД Израиля предложил передать Украине оружие российского и советского производства, захваченное во время боевых действий в Ливане. Украинская сторона рассчитывает на положительное решение по этому поводу.

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