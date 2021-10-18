США опубликовали видео в поддержку Украины с перевернутым флагом

Американские дипломаты ошибочно разместили государственный флаг Украины "вверх ногами", а именно перевернув его цветами. При этом партнеры США руководствовались наилучшими порывами, обратившись к России с заявлением, что Крым – это украинский полуостров.

Неприятный казус произошел в ответ на остановку работы Миссии ОБСЕ на Донбассе. У себя в Twitter делегаты указали, что именно РФ не позволяет независимым наблюдателям выполнять свои дипломатические функции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Вашингтон указал, что американские представители, имеющие официальный допуск, имеют право следить за происходящим на территории оккупированных территорий. Причем в их список входит не только Донбасс, но и Крым, так как полуостров оккупирован Россией и частью Федерации не является.

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"Мандат позволяет СММ патрулировать всю территорию Украины, в том числе оккупированный Россией Крым. Потому что Крым — это Украина", – указано в сообщении государственного органа.

.@usosce: Мы не требуем расширения полномочий СММ; мы призываем Россию позволить Миссии выполнять свой мандат. Этот мандат позволяет СММ патрулировать всю территорию Украины, в том числе оккупированный Россией Крым. Потому что Крым — это Украина.https://t.co/w4uY5COtfP. pic.twitter.com/sy1oqQllMV — США по-русски (@USApoRusski) October 16, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Японском море произошел конфликт между флотами США и России. Москва заявила, что американский эсминец нарушил морские границы, а Вашингтон обвинил соперницу в ложных сообщениях.