США ограничат технологические инвестиции в Китай – Bloomberg

Президент США Джо Байден планирует ограничить инвестиции в технологии в Китае. Соответствующий указ глава Белого дома может подписать к середине августа.

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Об этом сообщило издание Bloomberg с ссылкой на источники. Ранее появилась информация о том, что Пекин может передавать стране-агрессору России военные технологии и технологии двойного назначения.

Приказ будет сосредоточен на полупроводниках, искусственном интеллекте и квантовых вычислениях.

На существующие инвестиции это не повлияет, однако дальнейшие транзакции будут запрещены.

"Сроки выполнения приказа, намеченного на вторую неделю августа, уже много раз переносились, и нет никакой гарантии, что он не будет отложен снова. Но внутренние обсуждения уже перешли от существа мер к развертыванию порядка", – сообщило издание.

Ограничения вступят в силу только в следующем году, а их объем будет определен в процессе обсуждения.

Инвестиционный контроль является частью более широких усилий США по ограничению возможностей Китая в разработке технологий следующего поколения, которые, как ожидается, будут доминировать в национальной и экономической безопасности. Эти усилия усложнили и без того напряженные отношения администрации Байдена с Китаем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США заявили, что Россия получает от Китая военные технологии и технологии двойного назначения. Они могут быть использованы вооруженными силами в рамках текущего конфликта.

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