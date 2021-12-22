США ограничат поставки смартфонов и авиазапчастей в Россию в случае вторжения в Украину – Reuters

В случае полномасштабного вторжения войск Российской Федерации на территорию Украины США могут ввести жесткие санкции против агрессора. Речь идет о мерах экспортного контроля, чтобы подорвать экономику РФ.

В частности, россияне рискуют остаться без запчастей к самолетам и даже смартфонам. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные представителя администрации американского президента Джо Байдена.

Отмечается, что меры экспортного контроля будут направлены на ограничение России в поставках промышленных и потребительских технологий.

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Так, в страну могут ограничить импорт смартфонов, основных компонентов для самолетов и автомобилей, а также материалов из многих других отраслей.

Это, выразил убеждение собеседник издания, будет иметь серьезное влияние на российских потребителей, промышленные операции и занятость населения страны.

Вместе с тем администрация Байдена рассматривает блокировку доступа китайскому технологическому гиганту Huawei к некоторым деталям, которые производятся в США. Смартфоны именно этой компании, наряду с Apple, Samsung, доминируют на российском рынке.

По его словам, такие ограничения станут дополнением к тем санкциям в сфере экономики, которые рассматриваются Вашингтоном на случай новой российской атаки по отношению к Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отмечалось, что ко всему прочему РФ готовит еще и масштабные кибератаки по Украине. По данным The New York Times, жертвами могут стать правительственные сайты и энергосистема страны.