РФ готовит кибератаки на энергосистему и правительственные сайты Украины – NYT

Россия готовит масштабные кибератаки на Украину. Объектами агрессора могут стать энергетическая система и правительственные сайты.

Об этом пишет The New York Times. Газета уточняет, что США и Великобритания отправила в Украину экспертов, которые должны подготовить украинский специалистов отражать атаки.

Собеседники издания подчеркнули, что российские хакеры, предположительно связанные с Главным разведывательным управлением РФ, в последнее время активизировались.

По мнению экспертов, Россия намерена выставить президента Владимира Зеленского "неумелым и беззащитным", а затем использовать это в качестве предлога для полномасштабного вторжения.

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Газета напомнила, что российские хакеры в 2016 году уже совершали атаку Украину. Их действия в основном были направлены на энергосистему страны.

Отметим, что тогда злоумышленники использовали компьютерный вирус BlackEnergy, который проник в систему при помощи зараженного приложения Microsoft Word.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2020 года в СНБО заявили, что на Украину готовили кибератаку, направленную на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры. К ней планировали привлечь хакерскую группировку Gamaredon, за которой стоят спецслужбы РФ.