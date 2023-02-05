Европа создает международный трибунал против преступлений России – чем это угрожает путинскому режиму

19 января сначала Европарламент принял, а впоследствии и Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию о создании специального трибунала для высшего руководства России, в том числе президента Владимира Путина, за преступления и агрессию против украинцев. За документ проголосовали 427 евродепутатов, против – 19, воздержались – 33. В резолюции говорится также о привлечении к ответственности президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и руководства Беларуси как государства, с территории и при поддержке которого Россия ведет войну против Украины. Местом проведения трибунала предлагается нидерландская Гаага, где расположены известные международные правовые фонды – Международный суд ООН и Международный уголовный суд.

Видео дня

Европа и США активно разрабатывают механизмы создания трибунала и возмещения ущерба Украине

В свою очередь Голос Америки приводит слова заместительницы Государственного секретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, которая сообщила о том, что ведется работа по сбору доказательств военных преступлений российской оккупационной армии на территории Украины и разработка механизмов привлечения виновных к ответственности. Также подготовительная работа по созданию трибунала ведется по линии министров юстиции стран ЕС, стремящихся придать этому международный резонанс. В частности, по мнению бельгийского министра юстиции Винсент ван Квикборна, "...акты агрессии должны быть осуждены не только европейскими странами или США, но и подавляющим большинством стран... в Африке, Латинской Америке и других местах".

Также, по мнению международных экспертов, нападения на гражданскую инфраструктуру Украины, включая энергетические объекты, можно признать военными преступлениями. Поэтому ЕС рассматривает возможность использования российских активов, замороженных в соответствии с санкциями для возмещения финансового ущерба Украине.

Трибунал по осуждению российской агрессии может стать аналогом Нюрнбергского процесса

Следует отметить также, что идею трибунала активно начала поддерживать Германия, которая до недавнего времени старательно избегала слишком провокационной риторики в сторону Кремля. Так глава МИД ФРГ Анналена Бербок отметила, что привлечь российское руководство к ответственности в рамках Международного уголовного суда фактически невозможно, поскольку Россия не признает юрисдикцию этого суда, а Совет Безопасности ООН не сможет наделить суд такими полномочиями, поскольку Россия имеет в Совбезе право вето. Поэтому создание именно "специального трибунала" позволит обойти эти юридические препятствия. "Путин теперь должен знать, что его агрессия не останется без последствий", – подчеркнула в своем выступлении глава немецкого дипломатического корпуса.

А по мнению бывшего спецпредставителя США в Украине Курта Волкера, создание "одноразового" трибунала именно в отношении войны в Украине типа Нюрнбергского может быть выходом из существующих юридических коллизий. Именно аналогии с Нюрнбергским процессом должны доказать всему миру недопустимость преступных войн как в XXI веке, так и в будущем.

Привлечение Путина к международной уголовной ответственности: основные варианты реализации такого сценария

Однако более чем очевидно, что физически привлечь высшее руководство России в суд можно только в случае свержения путинского режима, чего сейчас пока не наблюдается. Однако есть разные варианты реализации идеи трибунала, ведь западный мир твердо стоит на том принципе, что преступная война обязательно должна быть осуждена. В первом случае можно предполагать, что угроза создания трибунала является фактором давления на путинский режим с целью скорейшего прекращения войны. В таком случае осуждение агрессии может произойти после смерти Путина через некоторое время. Вторым вариантом является заочное осуждение Путина, Лукашенко, Шойгу и многих других виновных в российской агрессии против Украины. Это событие может иметь всемирный резонанс и негативно отразится на имидже России в странах, отдаленных от событий в Украине – Индия, Китай, Латинская Америка и т.д.

Третий вариант объяснения активизации дискуссий по созданию международного трибунала состоит в том, что коллективный Запад подает настойчивые сигналы российским политическим и экономическим элитам по поводу токсичности путинского режима, по крайней мере его силовой верхушки. Иными словами, это достаточно прозрачные намеки на прекращение войны в Украине, а главное – устранение Владимира Путина и его активных сторонников от власти в обмен на западную поддержку и даже существенное ослабление экономических санкций. В случае такого сценария допускается, что Путин, опасаясь, что окружение выдаст его западному трибуналу, может инсценировать собственную смерть или повторить бесславный путь Януковича, а именно – заранее покинуть Россию и скрываться в Иране или Китае.

В таком случае возможно заочное осуждение путинской агрессии, ведь новая власть в России будет тщательно отмежевываться от всех связей с преступным режимом. Можно даже предположить, что больше шансов оказаться на скамье подсудимых будет у Александра Лукашенко, ведь его скрывать у себя немногие захотят, разве что Северная Корея.

Итак, активизация процессов создания международного трибунала и переход к поставке Украине наступательного оружия западных образцов означает ставку Европы и США на поражение путинского режима в развязанной им войне и неотвратимости наказания за это, даже если это будет заочно или после смерти самого Путина.