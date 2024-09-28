США объявили о завершении военной миссии в Ираке: что происходит

Соединенные Штаты Америки объявили о завершении военной миссии Глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ в Ираке. Американские войска покинут Ирак в течение следующих 12 месяцев, но не позднее конца сентября 2025 года.

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Решение о прекращении военной миссии было принято после изучения и оценки военной ситуации и ситуации в сфере безопасности в Ираке и регионе. Об этом сообщили в Государственном департаменте США.

В США отметили, что Ирак является ключевым членом коалиции, поэтому для предотвращения возвращения террористической угрозы ИГИЛ с северо-востока Сирии, а также с учетом условий на местах и ​​консультаций между Ираком, Соединенными Штатами и членами коалиции, военная миссия коалиции, действующая в Сирии будет продолжаться до сентября 2026 года.

Кроме того, было принято решение сформулировать процедуры, необходимые для обеспечения физической защиты советников коалиции, находящихся в Ираке в переходный период, в соответствии с конституцией и законами Ирака. Практические шаги по реализации этих обязательств уже начаты.

"Мы надеемся на укрепление отношений между Ираком и Соединенными Штатами, в рамках которых обе страны будут стремиться к развитию сотрудничества и помощи в области безопасности на основе взаимного уважения в соответствии со Стратегическим рамочным соглашением между США и Ираком, а также к укреплению прочного двустороннего партнерства", – сообщили в госдепартаменте США.

Напомним, в Ираке в начале августа был нанесен ракетный удар по военной базе Аль-Асад на западе страны, где размещались военные США. Ранения получили как минимум пять американских военнослужащих.

Ранее в Ираке была атакована ракетами авиабаза Айн аль-Асад, на которой размещены военные Соединенных Штатов Америки. В результате этого удара несколько американских военнослужащих получили ранения. В Штатах обвинили в атаке поддерживаемых Ираном боевиков.

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